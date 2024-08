Primjer ljudskosti: Kako su mladići iz Srbije i Crne Gore pomogli povrijeđenoj ženi na Hvaru (FOTO)

Da dobrih i požrtvovanih ljudi još ima svuda oko nas potvrđuje i priča iz Hrvatske, o mladićima iz Srbije i Crne Gore koji su pomogli povrijeđenoj ženi.

Naime, na Instagram stranici Podgorički vremeplov objavljena je priča o tom podvigu mladića koji se desio na Hvaru.

"Jedna starija žena se poklizala na stepenicama i nabila kuk. Nije se mogla pomjeriti neko vrijeme od stanja šoka i bola, ali kad se smirila pokušali smo naći rješenje zajedno. Hitna pomoć nije bila dostupna u tom trenutku i zabranjen je bio prolazak vozilima rivom u to doba večeri, pa smo se organizovali i momak iz Crne Gore i iz Srbije su je zajedno odnijeli do autobuske stanice odakle su je taksisti pokupili i pomogli da dođe do kuće”, navela je žen koja je bila svjedok tog događaja.

“S obzirom na dinamičnu istoriju koju dijelimo na Balkanu i danas prisutne ostatke iste, mislila sam da bi vam možda ova priča bila zanimljiva kao jedan pozitivan primjer ljudskosti prije svega", dodala je ona u poruci poslatoj ekipi koja stoji iza “Podgoričkog vremeplova”.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.