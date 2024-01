"Priština dovodi u pitanje opstanak Srba na KiM"

ŠTRPCE – Predsjednik opštine Štrpce i bivši ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić izjavio je da su učestali napadi na Srbe na KiM rezultat procesa i sprovođenja politike aktuelnog režima u Prištini i pozvao međunarodnu zajednicu da prestane nijemo da posmatra i hitno reaguje.

"Bezbednost, ekonomski opstanak i uzurpirana imovina su bili problemi i pre, dok sam ja bio ministar, i sada. To su pitanja koje ne može da reši jedno ministarstvo ili jedna institucija", rekao je Jevtić za Kosovo onlajn.

On je dodao da je uvijek isticao da dokle god se ne uključe i druge institucije, problemi koji se tiču bezjbednosti, ekonomskog opstanka i uzurpirane imovine neće se riješiti.

"Bilo je pokušaja da se ta pitanja institucionalno rešavaju kroz formiranje međuministarskih radnih grupa, uključivanja svih drugih resornih ministarstva u taj proces, međutim, ono što je generalno problem i to ne samo po pitanju povratka, je to što nikad nisu sprovedene odluke koje su se donosile", rekao je Jevtić.

Prema njegovim riječima, implementacija odluka koje treba da rješavaju probleme, kao i implementacija važećih zakona propisanih na KiM po pitanju prava nevećinskih zajednica je nešto što je goruće pitanje.

Učestale napade na kuće srpskih povratnika, Jevtić vidi kao rezultat aktuelnih političkih i društvenih procesa.

"Ono što mene sada zabrinjava, ranije su povratnici imali adresu na kojoj su mogli da se obrate da dobiju pomoć i podršku, pa makar i u situaciji da se neki od tih slučajeva ne reše, imali su neku sigurnost u vidu ministarstva za zajednice i povratak za koje su znali da će se baviti tim problemima, adresirati ih i glasno govoriti o njima, što danas nije slučaj", istakao je Jevtić.

On je naveo da kada se danas više ne oglašava ni posljednja institucija koja se u prethodnom periodu unutar kosovskog sistema bavila svim tim problemima, kada se desi neki napad, pljačka ili paljevina imovine povratnika, onda to jeste zabrinjavajuće.

"To onda može da rezultira samo u daljoj eskalaciji to jest povećanju tog problema usled svih drugih problema koje imamo u odnosu na to kako se aktuelni režim u Prištini odnosi prema nevećenskim narodima, pre svega prema srpskoj zajednici u kojoj se očekuje najveći broj povratnika", rekao je Jevtić.

On je napade na imovinu Srpske pravoslavne crkve ocijenio kao dio procesa i sprovođenja politike aktuelnog režima u Prištini, koji za cilj ima da se sve ono što nosi prefiks srpsko izbriše i da na neki način nestane.

"Vrši se prekrajanje istorije i to vidim kao deo nečega što same institucije aktuelnog režima u Prištini rade i što je vrlo opasno za budućnost, ako govorimo o nečemu što međunarodna zajednica konstantno potencira, a to je multietičnost na Kosovu", naglasio je Jevtić.

Ukazao je da je veoma zabrinjavajuća činjenica da oni koji to rade, rade sa vrlo jasnim ciljem, navodeći da misli na prištinsku vladu.

"Ja nemam nikakva očekivanja od njih jer su njihove namere vrlo jasne po tom pitanju. Oni znaju da je jedan od stubova opstanka srpskog naroda na KiM upravo SPC i zato to rade. Žele da taj stub oslabe, na neki način da ga unište i, kažem, nemam nikakva očekivanja od njih", naglasio je Jevtić.

On je rekao da predstavnicima međunarodne zajednice postavljaju pitanja dokle će ćutati na sve to i da li će nešto konačno preduzeti da bi se jedan takav proces zaustavio i da će to pitanje uporno postavljati kada god za to budu imali priliku i da neće odustati da dobiju odgovor i konačno nekakvu reakciju.

Jevtić je naveo da međunarodna zajednica određenim metodama može da utiče na to da se promijeni sve što je štetno u odnosu aktuelnog režima prema srpskoj zajednici i ukazao da političari i oni politički lideri koji donose odluke koje su eskalatorne i za cilj imaju proterivanje određenog broja stanovništva, sprečavanje povratka i uticaj na opstanak određenog naroda, moraju za to da snose određene političke sankcije i posljedice, a ne da ih snose građani.

Prema njegovim riječima, međunarodna zajednica se na jedan birokratski način sada bavi određenim problemima i povratnici, ali i svi građani koji imaju određene probleme, zbog jedne takve političke situacije gube strpljenje.

"Oni nemaju vremena za birokratske procedure, pa čekamo ove izbore, pa čekamo one izbore, pa šta će biti ovde, pa kada će se ovo desiti…, zato što mi u ovakvim uslovima živimo decenijama", naveo je on.

Citirajući američkog ambasadora u Beogradu Kristofera Hila, koji je rekao da Srbi na KiM zaslužuju odgovor na pitanje kakva će im budućnost biti, Jevtić je istakao da mora da se zna koji su mehanizmi zaštite života srpskog naroda na KiM i šta je to što srpski narod može da očekuje u budućnosti.

"Kada vidimo šta se sve dešava ovih dana na severu Kosova, sav taj pritisak koji se vrši, pa sada ova odluka oko dinara, želimo da vidimo konkretne korake koje međunarodna zajednica itekako može preduzeti i da kaže: ‘Dosta, Kosovo treba i mora da bude multietničko’. Nažalost, bojim se da to neće biti slučaj u skorijem periodu”, kaže Jevtić.

On je upozorio da sve što se trenutno dešava veoma loše utiče na proces povratka Srba, ali i na sam opstanak srpskog naroda na KiM.

"Na nečiju odluku da se vrati na Kosovo ne utiču samo direktni napadi na imovinu samih povratnika, već i činjenica da kada neko želi da reši pitanje svoje imovine bude optužen za navodne ratne zločine", ukazao je Jevtić.

Prema negovim riječima, te stvari ne utiču samo na povratak, već i na srpski narod koji živi na KiM, prije svega da na KiM ostanu i opstanu pod tim i takvim uslovima.

"Nemam nikakvih očekivanja da će se nešto po tom pitanju odnosa promeniti od strane aktuelnog režima u Prištini, ali ostaje pitanje za međunarodnu zajednicu, dokle će samo nemo posmatrati sve to i šta će po tom pitanju uraditi kako ne bismo imali taj negativan uticaj, ne samo na povratak, već i na opstanak srpskog naroda na ovim prostorima", rekao je on.

Jevtić je istakao da su i kroz formiranje ZSO Srbi očekivali da će upravo kroz taj jedan mehanizam, kroz tu instituciju biti zaštićeno pitanje procesa povratka, pitanje imovine i drugo.

"Svo ovo odlaganje i izbegavanje da se pristupi formiranju ZSO za cilj ima da se načini što veća šteta koja će u jednom trenutku biti nepopravljiva i koja, kada dođe do formiranja ZSO, ako ikada dođe, neće moći da nadoknadi svu onu štetu koja je u međuvremenu učinjena političkim delovanjem režima u Prištini”, upozorio je Jevtić.

