Priština odložila primjenu mjera

JARINJE - Vlada u Prištini odložila je primjenu mjera na mjesec dana, prenijeli su mediji.

Kako je saopšteno iz prištinske vlade, mjere će biti odložene do 1. septembra, ukoliko danas budu uklonjene barikade postavljene na administrativnim prelazima.

Vlada Aljbina Kurtija, kako se navodi, učinila je to na zahtjev Vlade SAD.

In cooperation with our international allies, we pledge to postpone implementation of decisions on car plates & entry-exit documents at border crossing points w/ Serbia for 30 days, on the condition that all barricades are removed & complete freedom of movement is restored. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO