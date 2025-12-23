Priština pozvala Trampovog zeta: Restaurirajte "Grand" hotel

​Suprug predsjednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani, Prindon Sadriu pozvao je na izgradnju "Tramp" hotela u Prištini, na mjestu nekadašnjeg hotela "Grand".

Sadriu je na mreži X napisao da "povlačenje iz projekta 'Tramp' hotela u Beogradu potvrđuje važnu istinu: značajni projekti su namijenjeni ujedinjavanju, a ne razjedinjavanju.

"Premještanje te vizije u Prištinu i transformacija Grand hotela u 'Tramp' hotel, revitalizovalo bi vrhunsku lokaciju i ujedinilo ljude", smatra Sadriu.

Withdrawing from the Belgrade Trump Hotel project reinforces an important truth: meaningful projects are meant to unite, not divide. Relocating this vision to Prishtina—and transforming the Grand Hotel into a Trump Hotel—would revitalize a prime location and unite people. pic.twitter.com/T3Qq5AD3xt — Prindon Sadriu (@PrindonSadriu) December 22, 2025

Affinity Partners, firma Džareda Kušnera, zeta predsjednika SAD Donalda Trampa, 15. decembra je saopštila da se povlači iz projekta izgradnje hotela i stambeno‑poslovnog kompleksa na mjestu zgrade Generalštaba u Beogradu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su predsjednik SAD Donald Tramp i njegovi saradnici odustali od projekta Generalštab zbog hajke i pritisaka koje sprovode blokaderi.

Vučić je ranije izjavio da je Srbija “zbog kampanje blokadera izgubila investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra” i istakao da je propuštena velika priliku.