Prištinski mediji: Ozbiljan američki udar na Kosovo

PRIŠTINA - Politički i institucionalni lideri Albanaca u Prištini našli su se pod do sada najjačim pritiskom SAD, koje zahtjevaju hitno ukidanje nametnutih taksi na robu iz Srbije i BiH ili će se u protivnom Kosovo suočiti sa još žešćim sankcijama, a kao naredna mjera pominje se povlačenje američkih snaga iz vojne baze Bondstil, pišu danas prištinski mediji.

Upozorenje SAD liderima Albanaca prenijeli su u protekla dva dana zvaničnici za evropska pitanja Savjeta za nacionalnu bezbjednost, Džon Erat i Brad Berkli a tačku na njihovu posjetu i poruke stavila je američka Ambasada u Prištini saopštenjem u kojem se kaže da je Bijela kuća zbrinuta i da dijalog mora biti nastavljen.

Zvaničnici SAD su, kako se navodi, ponovili poruku iz zajedničkog pisma američkih institucija od 11. februara da takse na proizvode iz Srbije i BiH predstavljaju prepreku za progres, podrivaju partnerstvo SAD i Prištine i moraju biti suspendovane kako bi dijalog sa Beogradom napredaovao.

Koha piše da su Erat i Berkli jasno stavili do znanja poruku Donalda Trampa Prištini "da iskoristi ovaj jedinstveni trenutak… i da se uzdrže od akcija koje bi otežale postizanje dogovora".

Dodaje se da je najnoviji pritisak SAD produbio raskol između koalicionih partnera i prištinskog tima za dijalog, jer uprkos svemu, premijer Ramush Haradinaj zadržava stav da će takse biti suspendovane nakon što Srbija prizna tzv. kosovsku nezavisnost.

Pod naslovom "Ozbiljni američki udar", Zeri takođe piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da su SAD upozorile da bi mogle povući svoje trupe sa Kosova ako takse ne budu suspendovane i ocenjuje da ta mjera podriva partnerstvo Prištine i Amerike.

Klan Kosova izvještava da su zvaničnici američke administracije kosovskim liderima predočili mere koje bi SAD mogla da preduzme protiv Prištine ako sto odsto uvećane takse ne budu suspendovane.

"Ako takse ne budu ukinute se porez ne ukine, doći će do ozbiljnih posljedica. Osim zabrane viza i suspenzije pomoći u oblasti bezbjednosti, neuspjeh u ukidanju taksi i blokiranje dijaloga može dovesti do toga da SAD zatvore Bondstilov kamp“, rekao je isti izvor.

Američki zvaničnici su upozorili i da Priština ne može da blokira dijalog.

"U Vašingtonu postoji percepcija da je Kosovo destruktivno i da se Srbija pokazala konstruktivnijom u odnosu na konačan i pravno obavezujucji sporazum", navodi se i dodaje da ovakva percepcija o Kosovu do sada nije postojala u Vašingtonu.

Erat i Bredli su, dodaje se, uvjerili prištinske lidere da oni treba da zastupaju stav američkog predsjednika Donalda Trampa, ukazujući na taj način na spekulacije da u SAD postoji konfuzija o tome kakav bi trebalo da bude njihov pristup konačnom rješenju odnosa Beograda i Prištine.

Navodi se i da su američki zvaničnici konstatovali da postoji politička spremnost u Beogradu i Prištini da se aktuelni problem riješi, te da su SAD spremne da doprinesu postizanju sporazuma, ali su istovremeno demantovali da postoji nacrt tog sprazuma koji uključuje demarkaciju granice, razgraničenje ili zamenu teritorija.

Oni su, međutim, jasno stavili do znanja da kosovske političke stranke moraju da dođu do kompromisa da bi se došlo i do zajedničkog dogovora.

"Nema pisanog sporazuma. Stranke moraju izraditi ovaj sporazum koji bi doveo do međusobnog priznavanja Kosova i Srbije i garantovao regionalnu stabilnost na Balkanu", kazali su.

Prema Eratu i Bradliju, uzajamno priznanje bi omogućilo Vašingtonu da postigne dogovor sa Rusijom da ne bi blokirala članstvo Kosova u UN, preneli su prištinski mediji.