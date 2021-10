Pritvoren otac, osumnjičen da je obljubio dvanestogodišnju kćerku

POŽAREVAC - Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Požarevcu, odredio je jednomjesečni pritvor za Slađana K. (49) iz okoline Petrovca na Mlavi, zbog sumnje da je obljubio svoju dvanaestogodišnju kćerku.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svjedoke, da ne bi ponovio djelo za koje se tereti i zbog težine samog djela za koje se sumnjiči, pišu "Novosti".

On je osumnjičen za obljubu nad djetetom zloupotrebom položaja, a za to krivično djelo zakonom je predviđena kazna od tri do 12 godina zatvora.

Nakon što je uhapšen, osumnjičeni je saslušan pred višim javnim tužiocem, u prisustvu branioca koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti.

Tom prilikom, on je opisao šta je radio, ali je to predstavio kao nešto prirodno, što ne podliježe krivičnoj odgovornosti. O tome šta je radio nad svojom kćerkom, osumnjičeni je objavljivao na Facebook-grupi svojim "istomišljenicima", što je primjetio jedan njegov rođak i prijavio policiji, navodi list.

Inače, osumnjičeni ima ukupno petoro dčece. Troje je punolčetno, a osim dčevojcice od 12 godina ima i dječaka od 10 godina. Dvoje maloljetne djece je smješteno u hraniteljsku porodicu.