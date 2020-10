Privedeno osam Srba, terete ih za zločin u Ovčari

VUKOVAR - Hrvatska policija privela je danas osam mještana Negoslavaca srpske nacionalnosti, koji su 1991. bili zaposleni u "Vupiku" i koji se, najvjerovatnije, dovode u vezu sa događajima u Ovčari, potvrdio je načelnik ove opštine Dušan Jeckov.

"Riječ je o običnim ljudima koji žive u našem mjestu čitav život, a većina njih je bila ranije pozivana na informativne razgovore i uredno se na njih odazivala", rekao je Jeckov.

On navodi da su, prema njegovim saznanjima, svi uhapšeni 1991. godine bili zaposleni u Poljoprivrednom kombinatu "Vupik", a neki od njih i danas tamo rade.

"Kao čovjek izražavam razočarenje, jer je od rata prošlo 30 godina pa se naprosto pitam kada će ovome doći kraj. Zbog činjenice da su svi uhapšeni radili u `Vupiku` nema sumnje da ih se želi povezati sa događajima na Ovčari", rekao je Jeckov za portal "Srbi.hr".

On kaže da to što je neko radio u "Vupiku" ili bio mobilisan ne znači da je počinio ratni zločin i da se nada da će to istraga i potvrditi.

Navodeći da je u interesu svih da se zločini istraže, Jeckov kaže da bi volio da se istim intenzitetom kojim se provode istrage za zločine nad pripadnicima većinskog naroda u Hrvatskoj, provode i istrage o zločinima nad pripadnicima srpske zajednice u Vukovaru.

On kaže da se iz pojedinih desničarskih krugova učestalo stavlja anatema na sve mještane ovog sela i nameće im se kolektivna krivica.

Prema nezvaničnim informacijama portala "Srbi.hr", većina mještana je mirno privedena na razgovor, dok je prilikom hapšenja dvojice izvršen pretres kuće, a oni su odvedeni sa lisicama na rukama.

Portal "Indeks" prenosi, pozivajući se na saznanja u MUP-u Hrvatske, da policija na području Vukovarsko-sremske županije privodi osumnjičene za ratni zločin nad Hrvatima na Ovčari 1991. godine.

Portparol hrvatskog MUP-a Marina Mandić rekla je Hini da policija provodi završne radnje kriminalističkog istraživanja ratnog zločina počinjenog na Ovčari 1991. godine, kojim je obuhvaćeno više osoba.