Problemi u istrazi teške nesreće: Nemoguće očitati brzinu poljskog autobusa

Tahograf poljskog autobusa uništen je u nesreći i nakon što je ovlašteni tehničar iz njega pokušao izvući podatke oni se nisu mogli očitati, saznaje ekskluzivno Jutarnji list.

"To znači da se neće moći utvrditi kojom brzinom je vozio u trenutku nesreće premda bi ista trebala biti 100 km/h. Međutim, u tahografu su se nalazile dvije digitalne vozačke kartice (vozačka i suvozačka) što upućuje na to da je poljski prijevoznik korektno angažirao dva vozača za ovako dalek put (jedan vozač ne bi po propisima mogao samostalno odraditi ovakvo dugo putovanje od Poljske do Međugorja). Prema podacima s vozačkih kartica, vozač i suvozač do trenutka prometne nesreće nisu bili ni u kakvom prekršaju po pitanju radnih aktivnosti i korektno su se zamijenili nakon određenog broja sati vožnje", kazao je inžinjer mašinstva Zoran Kalauz, izvršnog direktora kompanije Tahograf.

Tahograf inače zapisuje sve aktivnosti i poštuje li vozač pravila koja vrijede na području EU, ali su, nažalost, česte i manipulacije tahografom.

Podsjetimo, do nesreće poljskog autobusa u kojem su bile 44 osobe 42 putnika i dva vozača - došlo je oko 05.25 sati u subotu ujutru na autoputu Gorican-Zagreb, kod mjesta Breznica. Pritom je 12 osoba izgubilo život, a 32 su povrijeđene.

Varaždinski župan Anđelko Stričak i ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak jutros su obavijestili o stanju povrijeđenih putnika koji su zbrinuti u Varaždinu.

"Kao što znate, u nesreći su stradale 44 osobe, od toga njih 12 smrtno", izjavio je Stričak i dodao da je četvoro pacijenata noćas prebačeno u Poljsku.

Direktor bolnice Damir Poljak kazao je da su juče tokom dana zaprimili 11 pacijenata, a da su u večernjim satima četiri pacijentice bile zadovoljavajućeg stanja te su otpuštene.

"Imamo četvero pacijenata u jedinci za intenzivno liječenje, od čega je dvoje kritično. Jedan pacijent je iz jedinice prebačen na odjel za traumatologiju", rekao je Poljak.