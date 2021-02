Procenat pozitivnih na koronu u Beogradu sve veći

BEOGRAD - Direktor laboratorije "Vatreno oko" u Beogradu Snežana Jovanović izjavila je da je posljednje sedmice u porastu broj testiranih i da procenat pozitivnih pi-si-ar /PCR/ testova iznosi 30 odsto.

"Mada to nije kao u prethodnom periodu kada smo radili 3.000 do 3.200 dnevno, sada otprilike maksimalno uradimo od 1.000 do 1.100 testova, ali od toga je 30 procenata pozitivnih", kaže Jovanovićeva za RTS.

Ona objašnjava da je ukupan broj PCR testova koje urade na dnevnom nivou u toj laboratoriji manji, jer su počele da rade neke druge laboratorije, poput one u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

Jovanovićeva prognozira da će tokom sljedeće sedmice doći do još većeg povećanja broja pozitivnih.

Laboratorija za testiranje na virus korona "Vatreno oko" otvorena je u aprilu 2020. godine u Kliničkom centru Srbije u Beogradu i jedna je od dvije takve laboratorije koje je Kina poklonila Srbiji kao pomoć u borbi protiv virusa korona.