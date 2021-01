Štrbac: Procesuiranje Srba u Hrvatskoj najperfidniji način etničkog čišćenja

BEOGRAD - Čak 59 Srba u Hrvatskoj je samo u decembru protekle godine izvedeno na glavni pretres pod optužbom za ratne zločine pred tri okružna suda - u Osijeku, Zagrebu i Splitu, navodi za Srnu direktor Informaciono-dokumentacionog centra "Veritas" Savo Štrbac.

On ističe da je procesuiranje Srba u Hrvatskoj za sva krivična djela, pa i za najteža, ratne zločine, najperfidniji način etničkog čišćenja (uz uništavanje srpske imovine), te da je ta metoda preuzeta i u Federaciji BiH i na Kosovu i Metohiji.

"Ono što je najstrašnije, po nama koji radimo u ovoj grupi oko `Veritasa`, jeste što je to postala rutina i što to više nikoga ne interesuje. Od svih tih 59 slučajeva mediji su do sada zabilježili u decembru samo presudu generalu Borislavu Đukiću i ništa više", upozorava Štrbac.

On objašnjava da su, budući da je sukob na nacionalnom nivou počeo prvo u Hrvatskoj i pošto su Hrvati ostvarili sve što su željeli, njihove metode koristili i Bošnjaci i Hrvati na području BiH, te Albanci na Kosovu i Metohiji.

Štrbac navodi da se tako Srbi drže lege artis - sve po zakonu, što dalje od granica to jest, od Kosova i Metohije, Hrvatske ili BiH.

Zastrašeni ljudi se ne vraćaju

"Kada ljudi čuju da su oni ili njihov prijatelj ili komšija procesuirani, pa još i osuđeni na neku dugogodišnju kaznu, oni će, naravno, rađe biti u nekom najcrnjem kolektivnom smještaju ili mučiti muke izbjegličke bilo gdje nego vraćati se pa nevini odlaziti na izdržavanje 10 ili 15 godina robije", navodi Štrbac.

Štrbac objašnjava da važi isti princip kada je riječ o otimanju srpske imovine u BiH i učestalom uništavanju imovine Srba na Kosovu i Metohiji.

"Kad čovjeku zapališ kuću, uništiš mu grobove i crkve, on tada, ako je i mislio da se vrati - gubi svaku nadu. To su Hrvati koristili maksimalno i još koriste, pa i ono što se u međuvremenu popravi oni to devastiraju, ruše i miniraju", naglašava Štrbac za Srnu.

Sa "ostacima ostataka Srba" na Kosovu i Metohiji, po istom principu, rade Albanci, koji su, kako ističe Štrbac, "u hiljadama" ratovali na strani Hrvata u građanskom ratu.

"To je najperfidniji način etničkog čišćenja - procesuiranje Srba za sva krivična djela, pa i za najteža - ratne zločine", dodaje Štrbac.

"Veritas" sprema knjigu

Prema njegovim riječima, to je ko Skadar na Bojani - ono što se obnovi legalno to se ilegalno ruši.

"Sve je to zabranjeno zakonom, ali se ne otkrivaju i ne procesuiraju počinioci. Rijetko da je otkriven onaj ko je ubijao te ostatke ostataka Srba i u Hrvatskoj i na Kosovu i Metohiji, a posebno je rijetko da je neko procesuirao one koji svakodnevno uništavaju imovinu i privatnu i kolektivnu", navodi Štrbac.

On napominje da je "Veritas" pripremio knjigu sa oko 4.000 imena Srba procesuiranih pred hrvatskim sudovima za ratne zločine, a biće pomenuto i 21.500 Srba koji su već do 1996. godine bili procesuirani za oružanu pobunu.

Objašnjavajući finese "igre koju Hrvati igraju sve do današnjih dana", Štrbac ističe da laici ne razlikuju oružanu pobunu od ratnog zločina, pa se tokom procesuiranja `zamumulji i zakukulji` i, ako nije ratni zločin, onda jeste oružana pobuna, a može da se kvalifikuje i kao ratni zločin".

"Naknadna ubistva, premlaćivanja, rušenja imovine - to je sirov način tjeranja ljudi i to se bilježi, ali ovakva procesuiranja su najperfidniji način etničkog čišćenja", kaže Štrbac.