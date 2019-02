Pročitajte pismo koje su SAD uputile kosovskim vlastima

PRIŠTINA - Predstavnici vlasti u Prištini dobili su pismo visokih američkih zvaničnika u kojem se izražava nevjerica zbog "olake" odluke Kosova da "ignoriše savjete" SAD i upozorava Vlada Kosova da dok ne suspenduje odluke o taksama ne može da očekuje da se odnosi Kosova i SAD "vrate na prethodan, zavidni nivo".

Poslije pisma Donalda Trampa, saopštenja američke ambasade u Prištini i više sastanaka američkog ambasadora Filipa Kosneta sa kosovskim liderima, u ponedjeljak je na adresu kosovske vlade, skupštine i predsjedništva upućeno i pismo koje su potpisali zamjenik pomoćnika državnog sekretara Metju Palmer, zamjenik pomoćnika sekretara odbrane Laura Kuper i glavni direktor za evropska pitanja Nacionalnog savjeta bezbjednosti SAD Džon Ert, prenosi "KoSSev".

U pismu upućenom kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, predsjedniku Skupštine Kosova Kadriju Veseljiju i kosovskom premijeru Ramušu Haradinaju izražava se nevjerica zbog "olake" odluke Kosova da "ignoriše savjete" SAD i upozorava Vlada Kosova da dok ne suspenduje odluke o taksama ne može da očekuje da se odnosi Kosova i SAD "vrate na prethodan, zavidni nivo".

"KoSSev" je pismo prenio u cijelosti:

"Kao što je predsjednik Trump napisao u njegovom pismu iz decembra 2018. godine, ovo je prilika da se budućnost Kosova, kao stabilne, uspješne i bezbjedne zemlje, unaprijedi putem normalizacije odnosa sa Srbijom i preduzimanjem ključnog koraka ka integraciji u evroatlantske institucije. Od tada smo izrazili našu zabrinutost da bi određene akcije, uključujući nametanje taksi na proizvode iz Srbije i BiH, mogle da ugroze ovaj cilj. Ove akcije podrivaju sposobnost Sjedinjenih Država da nastave da sarađuju sa vama na širokom spektru zajedničkih ciljeva.

Nakon što su naši zahtjevi za suspenziju taksi bili zanemareni, odlučili smo da preduzmemo korake kako bi pokazali našu zabrinutost, uzimajući u obzir i naše bezbjednosno partnerstvo. Za početak, odlučili smo da otkažemo planirano putovanje komandanta Nacionalne garde Ajove, generala Ora na Kosovo. Njegova posjeta je trebalo da se fokusira na bilateralnu bezbjednosnu saradnju. S obzirom na problematičnu akciju koju je preduzela vaša vlada, ne bi bilo prikladno da dođe do takve posjete. Pažljivo ćemo razmotriti druge aspekte naše saradnje i preispitati da li i njih takođe treba ograničiti.

Kosovo nema boljeg prijatelja od SAD. Radili smo mnogo godina na postizanju budućnosti u kojoj ljudi na Kosovu mogu da žive onako kako izaberu, u miru. Borba Kosova za slobodu obuzela je maštu Amerikanaca. Hiljade diplomata i vojnika SAD su se lično založili u pokušajima da se za Kosovo izgradi budućnost. Nevjerovatno je da poslije svega što smo zajedno ostvarili, Kosovo tako olako ignoriše naše savjete. SAD su spremne da pomognu i podrže Kosovo u postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, koji se bazira na međusobnom priznanju, koji je trajan, koji može biti sproveden i koji donosi korist objema stranama. U posljednjih dvadeset godina, ovaj cilj je bio neostvariv. Iako je to i dalje teško, ovo je put kojim treba poći kako bismo postigli bezbjednu i prosperitetnu budućnost. Naša namjera je da osiguramo da Srbija i Kosovo djeluju na odgovoran način kako bi proces dijaloga ponovo otpočeo. Prvi korak ka ovom putu je suspenzija odluke o taksama. Dok to ne učinite, ne možemo naše odnose vratiti na prethodni, zavidni nivo."

