Procurio snimak Plenkovića, političare iz BiH nazvao prevarantima (AUDIO)

Objavljeno je nekoliko snimaka na kojima hrvatski premijer Andrej Plenković vrijeđa članove opozicije, Domovinskog pokreta i Mosta te napada medije u Hrvatskoj.

Nacional.hr je objavio audiozapis u kojem premijer govori o mladim generacijama koje su zbog medija odgojene na pogrešan način.

"Jer ova klika lijevih medija, pet ključnih medija koji nas ruše, a njega ne diraju ili ga dižu… To je Nacional, to je N1, to je Index, to je 24 sata i to je Telegram. To su svi u grupama, jedan napiše članak, u pet minuta je na svih pet platformi, ista stvar", govori Plenković o medijima.

Audiosnimak čiji kompletan transkript donosi štampano izdanje Nacionala, koje je zbog predizborne šutnje u cijeloj Hrvatskoj izašlo u ponedjeljak, traje pola sata te otkriva Andreja Plenkovića u dosad nepoznatom svjetlu - prikazuje ga u situaciji u kojoj se u više navrata koristi neprimjerenim rječnikom.

Nacional.hr danas je objavio dio audiosnimke u kojoj Plenković iznosi brojne uvrede na račun mostovaca, posebno Nikole Grmoje, Mostovog kandidata za premijera, kao i Nine Raspudića.

"Grmoja… to je sve šuplja priča, to su prevaranti. Najbolji je bio Jambo, Jambo je meni još 2016. rekao: 'Slušaj, to ti je prijatelju sekta. Sekta. Vjeruj meni.' Svaki put kad mi pošalje poruku, ja kažem: 'Imao si pravo!' Jer ih poznaje. Mi nismo dovoljno znali. Zato mi moramo ostvariti rezultat koji će nam omogućiti formiranje parlamentarne većine bez nenormalnih ucjenjivača. To je naš cilj", rekao je Plenković.

Potom je dodao da Most ima samo jednu želju. "Oni se žele meni osvetiti što sam ih bacio kroz prozor. A svi su za institucionalnu pomoć. Devet zastupnika, prije su za Vrapče nego za Gornji grad", rekao je.

Kad je Plenković to izjavio, okupljeni na sastanku su se počeli smijati u znak odobravanja. Potom je Plenković nastavio: "Nije to smiješno… To nisu normalni ljudi, to se vidi. Ja sam gledao te ljude na Vladi, jedna stvar koju sam rekao i tada, tad je i Vaso rekao, to su ti luđaci, nemoj s njima. Imao je pravo. Baš luđaci. Imao je potpuno pravo, ja to nisam znao, ali sam relativno brzo shvatio o čemu se radi… To su bolesnici. Na njih nećemo računati."

U tom polusatnom monologu Plenković je izvrijeđao i Ninu Raspudića, mostarskog političara koji je u saboru zastupnik Mosta.

"Onaj Raspudić, isto teški prevarant… To je isto sramota, znači čovjek je izrod koji nema veze s nama, koji je ljevičar, možda je neki rod, tazbina Draganu Čoviću, koji se od njega distancirao kad je čuo o čemu se radi. Oni lažu, mažu da su oni neka desna opcija. Ta desna opcija nema ništa, apsolutno ništa. Njima je cilj samo ideološki moratorij", rekao je, između ostalog, Plenković, prenosi Klix.

