Prodaju vreće pune ogreva kako bi izliječili kćerkicu (5)

NIŠ - ​Kako bi prikupili novac za liječenje svoje djece roditelji putem humanitarnih licitacija prodaju najrazličitije stvari poput garderobe, posuđa i automobila, a supružnici Tijana Kocić i Ivica Stojanović iz Niša su za liječenje njihove petogodišnje Nikoline nude na prodaju džakove sa ogrevnim drvetom iz njihove šume.

Tijana je za naš portal kazala da su više puta do sada oglašavali na prodaju po jednog džaka sa ogrevnim drvetom i da su uvijek nailazili na dobar odziv humanih ljudi.

"Krenuli bismo sa početnom cenom od 500, 600 ili 700 dinara, a maksimalan iznos koji smo dostigli na licitaciji bio je 40 evra. Neki ljudi su drva uzimali, a neki su samo uplaćivali novac, pa smo ih ponovo stavljali na licitaciju", rekla je Tijana i dodala da su ovim putem sakupili između 30.000 i 40.000 dinara.

Nikolini je sa dvije godine dijagnostikovana cerebralna paraliza, a sa četiri epilepsija. Djevojčica ne hoda, ali je mentalno očuvana i govori jer je mnogo napredovala zahvaljujući logopedskim, defektološkim i fizikalnim terapijama. Potrebni su joj svakodnevni fizikalni, logopedski i defektološki tretmani, operacija po Ulzibatu i tretmani matičnim ćelija.

"Potrebno nam je zaista puno para za Nikolinino lečenje i činimo sve da bi taj novac sakupili. Imala je dve operacije u Ćupriji kod ruskih hirurga, kako ne bi se oslanjala na stopala celom dužinom Posle druge operacije pomak je značajan, potpuno je spustila petu. Operacije smo platili sami, koštale su po 500.000 dinara", rekla je Tijana.

Ona je istakla da je njihova velika želja da sakupe dovoljno para kako bi Nikolinu mogli da odvedu u inostranstvo na transplantaciju matičnih ćelija.

"Prvobitno smo planirali da idemo u Tursku, ali nam je to preskupo. Tamo je potrebno da se operacije rade na svaka tri meseca i to 10 puta, a jedna operacija košta 18.000 evra. Igrom slučaja razgovarali smo sa ženom koja je na transplantaciju išla u Kijev i veoma je zadovoljna rezultatom koji je tamo postigla. Tamo se radi samo jedna transplantacija i to nam je prihvatljivo, ali opet su troškovi veliki. Potrebno je obezbediti novac i za put i za smeštaj", kazala je Tijana.

Prema njenim riječima, nastavljaju borbu za Nikolinin oporavak sa nadom da će jednog dana moći moći samostalno da hoda.

"Sada nam je potrebna pomoć nekog udruženja iz Niša uz čiju pomoć bi organizovali humanitarni bazar na kome bi se sredstva prikupljala za Nikolinu, Andreu Stojanović i Maksima Milenkovića. Pitali smo u policiji i rekli su nam da nema prepreka da bazar bude održan, ali su nam u opštini Medijana rekli da ne možemo da ga organizujemo sami kao pojedinici, već posredstvom nekog udruženja. Za sada još nismo našli udruženje", rekla je Tijana.

Pomoć za Nikolinu:

Pomoć za Nikolinu može se uplatiti slanjem SMS poruke 122 na 2407.

Dinarski račun: 160-6000001500435-29

KM: 1610000299720020

Svrha doznake: 122

Devizni račun: 160-6000001500700-10

IBAN: RS35160600000150070010

SWIFT-BIC/DBDBRSBG

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.