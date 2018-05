"Prodala bih Šešelju kuću i da sam znala ko je kupac"

ZAGREB - Lider SRS Vojislav Šešelj kupio je kuću u Hrtkovcima od A. P, koja je do 1991. godine s porodicom živjela u Vukovaru, a za "Večernji list" ona kaže da je osnovni cilj bio da proda kuću i da bi to uradila i da je znala ko je kupuje.

"Kuća je na prodaju od 2001. godine kada mi je preminuo otac. Sve donedavno, kada su se pojavile dve meni nepoznate osobe, nismo imali ozbiljnih kupaca. Kasnije se ispostavilo da kuću kupuje Šešeljev sin Mihailo, koji je novi vlasnik kuce", rekla je ona za zagrebački list.

Sa Šešeljem se srela, kako se navodi, tek kad je cijeli posao bio gotov i kada je došao da vidi kuću.

"Prvi put sam ga vidjela uživo. Bio je ljubazan, raspitivao se o životu u selu, radu u prosvjeti, gdje i ja radim, kao i o tome koliko mi vremena treba da se iselim. Rekao je i da u kući planira da otvori kancelariju stranke, te da će odande da nastavi svoju pravosudnu borbu sa sudom u Hagu", rekla je A. P.

Prisjetila se da se njena porodica u Hrtkovce preselila 1991. kada su "na istoku Hrvatske počeli da odjekuju ratni bubnjevi".

Dolaskom u Hrtkovce kupili su zemljište, na kojem su njeni roditelji počeli da grade kuću dok je ona studirala na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu.

Kako kuća nema zemlju, ni baštu, a nikada nije ni potpuno završena, svih ovih godina nije bilo interesovanja kupaca. Kuća je površine oko 200 kvadrata s lokalom ispred.

List piše da A. P. danas radi u Muzičkoj školi u Sremskoj Mitrovici, gdje će se najverojatnije i preseliti sa porodicom.

"Sve do kraja nisam znala kome prodajem kuću, a i da jesam, svejedno bih je prodala jer to mi je bio cilj. Ko zna kada bi i bi li uopšte naišao drugi kupac. Inače, proteklih godina redovno sarađujem s Katoličkom crkvom u Hrtkovcima i Sremskoj Mitrovici kao i s nizom društava s hrvatskim predznakom. Kažem to jer zaista nikada nisam vodila računa ko je ko i šta je", kaže A. P. koja intenzivno radi na iseljenju iz kuće.