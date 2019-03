Profesor htio pustiti film iz istorije umjetnosti, ali je počeo pornić

U slavonskoj srednjoj školi, tokom nastave u trećem razredu sa laptopa profesora pušten je pornografski sadržaj koji se vidio na projektorskom platnu. Neki od učenika su se šokirali, a kod nekolicine je to izazvalo podsmijeh.

"Odlučili smo poslati ovaj snimak jer nam se takvo ponašanje gadi", rekao je čitalac 24 sata.hr.

Za pornosnimak se nije se znalo sve do kraja prošle nedjelje, kad su je učenici pokazali jednoj profesorki. Direktor škole trenutno je na bolovanju. Novinari portala su ga upoznali sa snimkom, koji je proslijedio profesorki, svojoj zamjenici, koja je obećala da će se o njoj izjasniti. Na kraju se javio profesor.

"Ovo me jako uzrujalo. Iskreno vam kažem da ja nemam pojma o toj snimku, niti o tom neprimerenom sadržaju. Takvo nešto ne gledam i nikad mi ne bi palo na pamet da to imam na školskom laptopu, kojim se, osim mene, koristi još nekolicina kolega. Želio sam da im pustim film iz istorije umjetnosti. Nerijetko laptop pozajmim i učenicima i oni s njega puštaju muziku. Nemam riječi kojom bih opisao svoje iznenađenje", rekao je profesor priznajući da se radi o njegovom razredu i da je on na snimku, ali se ne sjeća kad se to dogodilo.

Umjesto nastavnog materijala na platnu se počeo vrteti pornografski sadržaj. Profesor je pohitao da ga ugasi, a učenici su sve snimili.

Iz Ministarstva obrazovanja kažu da će provjeriti i ovaj slučaj, i reagovati zavisno od potrebe.

(24sata.hr)