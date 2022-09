Profesor optužen za seksualno uznemiravanje studentkinja

BEOGRAD - Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je sudu optužni prijedlog protiv profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu V.P, zbog polnog uznemiravanje dvije studentkinje.

Tužilaštvo je predložilo sudu da profesoru izrekne uslovnu osudu, na taj način što bi utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, sa rokom provjeravanja od dvije godine, saopštilo je to tužilaštvo.

Profesor se sumnjiči da je od novembra 2021. do 20.maja 2022. godine polno uznemiravao oštećene A.T. i M.D. na taj način što je primijenio "verbalno, neverbalno i fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje je izazvalo strah i stvorilo ponižavajuće i uvredljivo okriženje oštećenih", saopštilo je to tužilaštvo.

Dvije oštećene djevojke su saslušane u tužilaštvu i one su se pridružile krivičnom gonjenju okrivljenog, dok je treća oštećena M.K. povukla prijedlog za gonjenje okrivljenog, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni V.P. je 25. avgusta na saslušanju u tužilaštvu negirao da je polno uznemiravao studentkinje tog fakulteta.

Više javno tužilastvo u Beogradu je sprovelo predistražni postupak u ovom slučaju za koji je javnost saznala preko društvenih mreža nakon što se više desetina studentkinja požilo na ponašanje profesora, a samo tri su se odlučile i da ga krivično gone.

Takođe, Više javno tužilaštvo je nakon toga proslijedilo spise predmeta na nadležnost Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.