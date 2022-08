Profesor otkrio šta su mogući uzroci stravične nesreće u Hrvatskoj

ZAGREB - Rajko Horvat s Fakulteta prometnih nauka komentarisao je saobraćajnu nesreću poljskog autubusa u koja se u subotu dogodila u Hrvatskoj i otkrio šta su mogući izroci tragedije.

On kaže da je ta tragedija dokaz da sistemi bezbjednosti nemaju cijenu.

Dvadeset i osam povrijeđenih Poljaka liječi se u bolnicama u Zagrebu, Čakovcu i Varaždinu nakon teške nesreće na autocesti A4, u smjeru Zagreba, između mjesta Jarek Bisaški i Podvorec.

Horvat je rekao kako prema informacijama koje su se mogle pročitati u medijima, vidljivo je kako nije bilo reakcije vozača da pokuša izbjeći takvu nesreću.

"Jedan od mogućih uzroka je mikrosan, ako je tehnički bio ispravan autobus. Mikrosan traje od jedne do trideset sekundi, 36 metara u sekundi prođe takvo vozilo i naravno da je to bio uzrok slijetanja", rekao je on za HRT.

Drugi uzrok može biti zdravstveno stanje, ali Horvat je istakao kako treba prepustiti stručnjacima koji obavljaju obdukciju je li vozač imao neko drugo zdravstveno stanje koje je dovelo do toga da nije bilo reakcije.

"Ako je tahograf uništen, postoje kartice koje vozači moraju imati uz sebe", kaže on.

Horvat je rekao da ako je tahograf uništen, postoje kartice koje vozači moraju imati uz sebe te se iz njih može iščitati određen dio podataka.

"Proizvođač koji proizvodi tahografe nije da ne može i iz oštećenog tahografa pročitati podatke jer vjerojatno podaci koji su zabilježeni, ako nije centralna memorija uništena, iz njih se može izvući podatke", rekao je.

Naglasio je da je Ministarstvo saobraćaja zaduženo sa svojim inspektorima za kontrolu rada i vremena odmora vozača.

Osvrnuo se na kvalitet puteva u Hrvatskoj za koje kaže da su građene od 1995. godine pa sve do 2006. godine kada se većina autoputeva zaokružila od našeg istoka do juga.

"Naravno da će koncesionar sada reći da je cesta izgrađena po propisima i to je istina. Autobus je prilikom slijetanja udario u betonski zid, zato su bile takve posljedice. Često se divimo mjerama koje poduzimaju druge države da bi zaštitile učesnike u saobraćaju kada se događaju takve nesreće i ugrađuju bezbjednosne sisteme na puteve i autoputeve, ali mi ne primijenjeno takve sisteme na naše puteve jer su navodno ekonomski preskupe. Ova tragedija je dokaz da sistemi bezbejdnosti nemaju cijenu", rekao je.