Proglašena vanredna situacija na području Mokre Gore, i Kusturica gasi požar

UŽICE - Gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević proglasila je danas vanrednu situaciju na području mjesne zajednice Mokra gora.

Vanredna situacija je proglašava zbog naglog širenja požara na teritoriji mjesne zajednice Mokra gora, rejon planine Šargan, navodi se u obrazloženju odluke.

Požar na Mokroj gori zahvatio je juče preko 100 hektara šume i niskog rastinja na nepristupačnom području Mokre gore .

U gašenju požara učestvuje 132 vatrogasca i četiri helikoptera MUP-a Srbije,koji su uspjeli veći dio požara da stave pod kontrolu tokom dana, piše Tanjug.

Vijest o požaru u šumi na mokrogorskoj Brezovici stigla je iz Drvengrada, gdje se nalazi Vatrogasna jedinica Mokra gora. Vatru je ugledao i Emir Kusturica koji se odmah uključio u organizaciju gašenja požara. Kako za Nova.rs kažu vatrogasci na licu mesta, Kusturica je prije svega neko ko taj teren dobro poznaje, ali je i njegov autoritet u nadležnim institucijama bio od velikog značaja.

Područje Brezovice, zahvaćeno požarom, nalazi se naspram Drvengrada na Mokroj Gori. Odatle je i stigla vijest o požaru, ali i apel da se u njegovo gašenje uključe sve raspoložive snage. Prema rečima očevidaca, prvi u akciji bio je Emir Kusturica koji je noć proveo sa vatrogascima.

"Požar je primetio Dragan Toković, komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice Mokra Gora koja se nalazi na Mećavniku. Odmah po dojavi mobilisali smo ceo vatrogasno-spasilački bataljon. Naravno, gospodin Kusturica je svojim prisustvom i poznavanjem terena dosta doprineo, ali i svojim autoritetom, da se što više snaga, sredstava i mehanizacije u najkraćem roku obezbedi", kaže za Nova.rs načelnik Sektora za vandredne situacije Užice Saša Cicvarić.

Da je Kusturica reagovao i lično tražio podršku nadležnih, potvrdila je i gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević.

"Čuli smo se odmah po izbijanju požara sa Emirom Kusturicom, razgovarali smo sa njim jer je on bio svedok na terenu, odmah po izbijanju požara. Svakako da je Emir Kusturica bio neko ko je sve nas obavestio i alarmirao sve one koje je u tom trenutku smatrao da treba. Zajedničkim snagama Grada Užica, njega i svih ostalih, uspeli smo da reagujemo na vreme, koliko je to bilo moguće", kazala je Radivojević.