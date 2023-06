Projekcija CeMI: Kako će izgledati Skupština Crne Gore

PODGORICA - Prema projekciji CeMI na osnovu 93,7 odsto obrađenog izbornog uzorka, Pokret Evropa sad ima 23 poslanika, koalicija Zajedno okupljena oko DPS ima 21, a lista Za budućnost Crne Gore 13 mandata u crnogorskom parlamentu.

Koalicija Hrabro se broji (Demokrata i GP URA) imaju 11 poslanika, Bošnjačka stranka trenutno ima šest, SNP i Demos tri poslanika.

U parlament, prema ovoj projekciji, ulaze i Albanski forum sa dva, Albanska alijansa i HGI sa po jednim poslanikom.

Ispod cenzusa su trenutno Pravda za sve, SDP, Preokret, Narodna koalicija, Pokret za promene i Mi možemo.

S obzirom na to da su PES, DPS, ZBCG i koalicija Demokrata i URA poručili da bez njih nema formiranja stabilne reformske vlade i budući da se PES izjasnio da neće formirati vladu sa GP URA, analitičari procenjuju da buduća vlada Crne Gore neće biti ni stabilna, ni dugotrajna.

Profesor i analitičar Miloš Bešić je za podgoričke Vijesti ocenio da je previše afera u Crnoj Gori u vrlo složenoj političkoj ekonomskoj situaciji.

On smatra da stranke koje budu formiralne vladu treba da postupe pametno, da kalkulišu i naprave rezultat do novih izbora koji će uslediti, jer će se, u protivnom, DPS vratiti na vlast sviđalo se to ljudima ili ne.