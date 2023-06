Projekcija CeMI: Kako će izgledati Skupština Crne Gore

PODGORICA - Pokret "Evropa sad" u novom sazivu Skupštine Crne Gore imaće 24 poslanika, a koalicija "Zajedno" okupljena oko Demokratske partije socijalista 21, pokazuju preliminarni rezultati Centra za demokratsku tranziciju (CDT), na osnovu 100 odsto obrađenog uzorka.

Koalicija "Za budućnost Crne Gore" dobila je 14 mandata, koalicija Demokrata i Građanskog pokreta URA 12, a Bošnjačka stranka šest.

Albanski forum imaće dva predstavnika u parlamentu, a Albanska alijansa i Hrvatska građanska inicijativa po jedan.

Ispod cenzusa su trenutno Pravda za sve, SDP, Preokret, Narodna koalicija, Pokret za promjene i Mi možemo.

S obzirom na to da su PES, DPS, ZBCG i koalicija Demokrata i URA poručili da bez njih nema formiranja stabilne reformske vlade i budući da se PES izjasnio da neće formirati vladu sa GP URA, analitičari procenjuju da buduća vlada Crne Gore neće biti ni stabilna, ni dugotrajna.

Profesor i analitičar Miloš Bešić je za podgoričke Vijesti ocijenio da je previše afera u Crnoj Gori u vrlo složenoj političkoj ekonomskoj situaciji.

On smatra da stranke koje budu formiralne vladu treba da postupe pametno, da kalkulišu i naprave rezultat do novih izbora koji će uslijediti, jer će se, u protivnom, DPS vratiti na vlast sviđalo se to ljudima ili ne.