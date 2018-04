Promocija knjige Olbrajtove prekinuta uzvicima: Vi ste ratni zločinac, ubijali ste djecu

NJUJORK - Bivša američka sekretarka Medlin Olbrajt održala je sinoć promociju svoje nove knjige "Fašizam: upozorenje" u jevrejskoj zajednici Bet Eloim u naselju Bruklin u Njujorku.

Promocija je, međutim, prekinuta nakon što su demonstranti u publici uzvikivali da je autorka ratni zločinac, ističući i plakate sa sličnim porukama.

Događaj nije bio medijski najavljen, niti su predstavnici medija bili prisutni. Audio i video snimanje, takođe, nije bilo dozvoljeno.

Međutim, saradnik Espresa iz Njujorka našao je način da sve zabilježi.

Olbrajt je govorila o propasti američke demokratije i usponu fašizma, a sama promocija knjige je uvod u njenu političku turneju koju planira da sprovede širom Sjedinjenih Američkih Država. Bivša sekretarka je u novoj knjizi iznijela svoje stavove o bivšim fašističkim režimima u kojima je odrastala, trenutnoj vlasti u Americi zemlji i predsjedništvu Donalda Trampa.

Događaj, iako nije bio medijski najavljen, okupio je pored zvanica i demonstrante. Svoje negodovanje iznijeli su ispred jevrejske zajednice Bet Eloim, a nekolicina je pronašla način da se nađe u publici.

Organizator protesta je Interntional action center.Sekretarkino obraćanje je bilo prekidano od strane protestanata koji su je nazivali ratnim zločincem, krivcem za genocid na Bliskom istoku i smrt još uvijek nepoznatog broja civila, ali za koje se zna da broje preko petsto hiljada dječijih žrtava.

Knjiga „Fašizam: upozorenje“ sadrži i Olbrajtino sagledavanje rata u Jugoslaviji, rata na Kosovu, Miloševićeve vlasti nazivajući srpski narod najvećim zločincem i krivcem za tadašnje sukobe u regionu.

