Pronađen obezglavljen skelet, sumnja se da je riječ o ženi nestaloj prije godinu dana

Šumara koji je proteklog vikenda prolazio šumom u selu Veles užasnuo je prizor koji vjerovatno neće zaboraviti dok je živ - kostur bez glave i nogu. Sudeći prema odjeći, najvjerovatnije, ženski.

Kako pišu "Novosti", na osnovu garderobe, torbe i mobilnog telefona nađenih nedaleko od obezglavljenog tijela, vjeruje se da se radi o Snežani Miletić (59) iz Guče, čiji je nestanak rodbina prijavila još 5. septembra prošle godine.

Stanje u kojem je nađeno tijelo nesretne žene, bez glave i nogu, dodatno je produbilo misteriju njenog nestanka i ponovo pokrenulo ključno pitanje - ako su danas zaista nađeni ostaci Snežane Miletić, je li ona mučki ubijena i iskasapljena u sukobu s bezobzirnim šumokradicama?

Izvjesno je da je rodbina od početka strahovala da je Snežanu Miletić zadesila tragedija, jer je nestala pod veoma sumnjivim okolnostima.

Naime, Snežana Miletić je na dan nestanka saznala da njenu šumu, četiri kilometra udaljenu od Guče, na imanju njene majke, neko bespravno siječe. Jedan od komšija je Snežanu Miletić odvezao do zabrana, a onda produžio svojim poslom.

"Rekli su joj da su u šumu došli ljudi iz Kraljeva, odnosno da su do šume stigli automobilom kraljevačkih registarskih oznaka, i da su počeli da je seku. Ona se u to i uverila, pošto je to i ispričala rodici mobilnim telefonom. Otišla je do majčine kuće, nedaleko od šume, i od tada joj se gubi svaki trag", ispričao je "Novostima" jedan od rođaka još prije godinu.

Slučaj je odmah prijavljen policiji. "Novosti" su tada prenijele nezvanična saznanja da su pojedine komšije najprije govorile da su čule kako se Snežana Miletić s nekim raspravlja ispred majčine kuće koja je, inače, napuštena. Kasnije su, navodno, promijenili iskaz - da "ništa nisu ni vidjeli, niti čuli".

Policija je sa psima tragačima pretražila teren kojim se, prema izjavama svjedoka, tog dana kretala Snežana Miletić, ali trag nije nađen. Tako je ostalo sve do danas, kada je šumar nabasao na jezivo otkriće.

U Tužilaštvu u Čačku kažu da ne mogu potvrditi da li se radi o nesretnoj Snežani Miletić dok ne bude bila završena obdukcija.

"Tačno je da su pronađeni ostaci ljudskog skeleta, ali ko je to, još se treba utvrditi, kao i to pod kojim je okolnostima nastupila smrt, odnosno da li je bila nasilna. Treba se uraditi i DNK analiza, a za nju treba neko vreme. Tek tada moći ćemo kazati o kome se tačno radi", rekao je Ivan Zarić, viši javni tužilac u Čačku.

