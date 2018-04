Pronađeno tijelo mlade Hrvatice koja je nestala u Berlinu

BERLIN - Tijelo dvadesetdevetogodišnje Hrvatice Danijele Velić pronađeno je u rijeci Spre na granici Krojzberga i Fridrihšaja.

Podsjećamo, mlada Hrvatica, koja je živjela i radila u Berlinu, posljednji put je viđena 12. aprila kako izlazi iz restorana u kom je radila, u blizini željezničke stanice Bundesplac.

Njemački mediji proteklih dana su pisali da je bolovala od depresije. Uzrok smrti se istražuje.

Njena sestra Dijana obavijestila je berlinsku policiju, zvala je sve gradske bolnice i raspitivala se među prijateljima, ali nije bilo traga nestaloj djevojci.

"Na mobitel se ne javlja, isključen je. Danijela je trebala krenuti iz restorana na Bundesplacu u kojem je radila, najprije S-Banom do Landsberger Alee pa potom tramvajem do Lihtenberga, gdje živi. No kući nije došla. Nitko ne zna je li uopće ušla u vlak i je li uopće i kamo krenula", rekla je njena sestra Dijana.

Danijela je za dvije nedjelje, tačnije petog maja trebalo da proslavi 30. rođendan.

