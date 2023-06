Protest "Srbija protiv nasilja" u Beogradu: Najavili okupljanje u još 10 gradova

BEOGRAD - Učesnici protesta "Srbija protiv nasilja", koji su se okupili ispred Narodne skupštine oko 18 časova, krenuli su u protestnu šetnju ulicom Kneza Miloša, a koja će biti završena blokadom važnog međunarodnog puta kod Mostarske petlje.

Organizatori su rekli da ukoliko se ne ispune zahtjevi da će pored Niša, Novog Sada, Kragujevca i Beograda, protesti biti organizovani u još 10 gradova.

Organizatori ovih protesta su poslanici Miroslav Aleksić iz Narodne stranke, Srđan Milivojević iz Demokratske stranke, Marinika Tepić iz Stranke slobode i pravde, Nebojša Zelenović iz stranke Zajedno i Biljana Đorđević iz Zeleno levog kluba.

Na protest su došli šef poslaničke grupe Zeleno levi klub Radomir Lazović, poslanica Biljana Đorđević, Dobrica Veselinović iz Ne davimo Beograd, potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, potpredsjednik ŠP Borko Stefanović, potpredsjednik DS Miodrag Gavrilović, poslanik DS Srđan Milivojević, predsjednik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, kao i advokat Čedomir Stojković.

Na skupu su se, između ostalih, obratili student Pavle Cicvarić i rudar iz Aleksinca Nebojša Stanojević.

Ispred Narodne skupštine još jednom su pročitani zahtjevi dijela opozicije.

Prvobitno je bilo planirano da učesnici prošetaju od Narodne skupštine, preko Bulevara kralja Aleksandra do Slavije, zatim do Autokomande, pa odatle do Mostarske petlje, međutim, u međuvremenu je ruta protesta na inicijativu građana promijenjena.

Nova ruta je od Narodne skupštine preko Kneza Miloša do Vlade Srbije, a onda se nastavlja do Mostarske petlje.

Protestna šetnja počela je i u Kragujevcu, Nišu, kao i u Novom Sadu, gde su se građanima obratili predsjednik Pokreta za preokret Janko Veselinović i profesorka Pravnog fakulteta u penziji Vesna Rakić Vodinelić.

Kragujevčanima i Nišlijama su se obratili profesori, studenti i učenici

Protest će, prema najavama, trajati od 18 do 21 sat.