Protest ispred Predsjedništva Srbije, demonstranti probili ogradu

BEOGRAD - Predstavnici Saveza za Srbiju ukupili su se danas ispred Predsjedništva u vrijeme obraćanja presjednika Srbije Aleksandra Vučića javnosti i blokirali sva tri ulaza zgrade.

Učesnici protesta preskočili su ogradu i prišli ulazu u Predsjedništvo gde se javnosti obraćao Vučić, a medijske ekipe koje su pratile obraćanje su zbog bezbjednosti ostale u zgradi Predsjedništva i nakon konferencije.

Poslije 15-ak minuta novinari su izašli iz zgrade, kako zbog protesta ne bi ostali blokirani do daljeg.

Kako javlja izvještač Tanjuga, novinarima je dok su bili unutra rečeno da ne izlaze na balkon niti prilaze prozorima iz bezbjednosnih razloga, ali potom im je rečeno da mogu da izađu i da to urade što prije.

Konferenciju u Predsjedništvu je pratilo oko stotinu novinara, snimatelja i fotoreportera.

Predsjednik Srbije je, kako javljaju pojedini mediji, blokiran u zgradi.

Na glavnom ulazu pojavili su se Borko Stefanović i Janko Veselinović koji su u razgovoru sa policijom tražili da uđu unutra da bi, kažu, "rekli svoju verziju istine".

Demonstranti predvođeni Boškom Obradovićem uletjeli su u kordon žandarmerije na uglu Kneza Miloša i Srpskih vladara.

Nekoliko stotina demonstranata napalao je kordon žandarmerije kordon žandarmerije na raskrsnici Kneza Miloša i Srpskih vladara koja ne dozvoljava da kamion sa kojeg se čuje obraćanje predsjednika priđe Predsjedništvu.

Tu će se kako je najavljeno, obratiti Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke.

Duž cijele zgrade Predsjedništva raspoređeni su pripadnici Žandarmerije.

Demonstranti su se najprije okupljali na stepeništu Predsjedništva dolazeći iz Ulice kralja Milana, ali se potom dio njih povukao nazad i na bočni ulaz.

Kako javlja izvještač Tanjuga, situacija je u jednom momentu bila napeta.

Novinarima su se obratili i Stefanović i Veselinović i tom prilikom rekli da je jedini zahtjev današnjeg okupljanja ostavka Vučića.

Foto: Tanjug

Stefanović kaže da traže da se predsjednik suoči sa građanima i da očekuju da izađe, obrati se narodu i kaže da podnosi ostavku.

"Mislim da je to najpoštenije, ali sumnjam da će to uraditi", istakao je Stefanović.

Veselinović je rekao da je osnovni razlog ostavka Vučića i da su za to tu.

Na pitanje koji su dalji potezi, Veselinović je rekao da maju nekoliko opcija, ali da će vidjeti šta će se dešavati dalje.

Poručuju i da će ostati ispred zgrade Predsjedništva do daljneg.

Mediji su ranije objavili da se kamion demonstranata nalazi pod policijskom blokadom na raskrsnici Kneza Miloša i Srpskih vladara u Beogradu gdje se održavaju protesti ispred zgarde Predsjedništva Srbije.

Policija ne dozvoljava da kamion demonstranata priđe zgradi Predsjedništva.

Demonstranti pregovaraju sa policijom da odblokira kamion.

Prije toga demonstranti su probili zaštitnu ogradu i došli ispred službenog ulaza u Predsjedništvo.

Protest se jednim dijelom prebacio u ulicu Srpskih vladara.

Stigli su i pripadnici Žandarmerije, njih 15-tak, neposredno kod ulaza na Andrićevom vencu, pokušavaju da uđu ali im Žandarmerija ne dozvoljava.

Viču "Gotov je", "Uhapsite Vučića", "Oliver Ivanović".

Na 70 metara od ulaza u zgradu Predsjedništva postavljena je zaštitna ograda ispred koje stoji nekoliko policajaca, dok je, pored, u Pionirskom parku okupljeno nekoliko stotina građana, među kojima su lideri SzS Dragan Ðilas, Boško Obradović, Zoran Lutovac i Vuk Jeremić.

Obradović je rekao da su tu došli da bi im Vučić objasnio šta se desilo sinoć u RTS.

"On će to najbolje da uradi. Danas smo ovde da izrazimo svoj protest protiv onoga što se desilo u zgradi RTS, kada su pobunjeni građani došli da vrate što je njihovo. RTS je vlasništvo građana", rekao je on, uz tvrdnju da Dragan Bujošević uređuje program po nalogu Vučića.

On je ponovio da se traži ostavka Vučića.

Na kamionu iza Predsjedništva prenošena je Vučićeva konferencija za medije.

Iz SzS-a je najavljeno da će se građanima, poslije konferencije za novinare predsjednika Srbije, obratiti lider DS Zoran Lutovac.

Lideri SzS su sinoć, nakon što ih je policija mirno izvela iz zgrade Javnog servisa, pozvali građane da se danas u podne okupe ispred zgrade Predsjedništva.