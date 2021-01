Protest ispred SANU, traže smjenu akademika Kostića

BEOGRAD - Ispred Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU) danas je održan protest protiv, koji je kako je navedeno u pozivu za njegovo održavanje, "antiustavnih istupanja" predsjednika SANU Vladimira Kostića o Kosovu i Metohiji i zatraženo od akademika da se pokrenu inicijativu za njegovu smjenu.

Skupu je prisustvovalo nekoliko stotina građana, a obratili su se nezavisni narodni poslanik i bivši član SPAS-a Vladan Glišić, direktor Instituta za evropske studije Miša Ðurković i student Pravnog fakulteta Nemanja Vučković, inače i organizatori protesta.

Kostiću je zamjereno što je nedavno, gostujući u televizijskoj emisiji Njuzmaks adrie, u kojoj ga je voditeljka podsjetila na njegovu izjavu iz 2015 - da KiM nisu ni de fakto ni de jure u sastavu Srbije i da bi to neko trebalo da saopšti narodu - kazao da "niko u ovom narodu, pa čak ni crkva, nema tapiju nad istinom kada su Kosovo i Metohija u pitanju", te da "status kvo (za KiM) ne postoji".

Glišić je kazao da Kostić po vokaciji ne može da ne zna šta je "de fakto" i "de jure" te upitao po kom poretku Kosovo de jure nije dio Srbije.

"Izjave Kostića su intelektualno nepristojne i neodgovorne", rekao je on, uz konstataciju da dodao da bi ostali akademici trebalo da se "probude" i da se "sjete" da im jedan čovjek urušava autoritet i ugled.

Da je izjava Kostića "opasna" i "štetna", smatra i student Nemanja Vučković, koji je upitao predsjednika SANU zašto svoj stav nije formulisao u saglasju sa crkvenim velikodostojnicima.

"Imamo stav iguman manastira Visoki Dečani da je reč o pogrešnoj i štetnoj izjavi Kostića, koja ruši nade Srba na KiM. Akademik Kostić kada nastupa, nastupa u ime Akademije. Poručujemo mu da nećemo dozvoliti da se Ustav Srbije gazi", rekao je Vučković, koji je osudio i , kako kaže, delimičnu podršku koju je Kostiću dao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ðurković je apostrofirao činjenicu da je posredi prvi put u istoriji "da srpski narod dolazi da protestuje protiv svoje akademije i njenog čelnika".

"Kako je moguće da predsednik SANU javno krši Ustav i zagovara kršenje Ustava, najvišeg pravnog akta zemlje. Ustav ga obavezuje isto kao i nas. Kako država može da toleriše instituciju koja radi protiv interesa države u smislu očuvanja integriteta i dostojanstva. Izjavi Kostića su se ponajviše obradovali u Tirani i Prištini", upozorio je Ðurković.

On je ostale akademike i srpske intelektualce pozvao da se oglase i da se vidi "da li je to i njihov stav", istakavši da su se do sada usprotivili samo akademici Predrag Piper, Danilo Basta i Časlav Ocić.

Protest je otpočeo minutom ćutanja u znak sjećanja na ubijenog lidera GI "Sloboda, demokratija, pravda", Olivera Ivanovića, koji je ubijen na današnji dan prije tri godine a iznad govornika na platou ispred Akademije stajale su spojene aktuelna srpska državna i stara crnogorska zastava - trobojka, jedna do druge.

Na skupu su viđeni i Milica Ðurđević Stamenkovski iz Zavetnika i lider pokreta Oslobođenje Mlađan Ðorđević.