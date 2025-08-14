Protest u Vrbasu, policija razdvaja pristalice SNS i demonstrante (VIDEO)

Protest se održava i u Vrbasu, gdje je u utorak došlo do nasilja, kada su pristalice SNS-a gađale pirotehnikom demonstrante.

U Vrbasu su raspoređene jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija.

Oni su napravili tampon zonu između demonstranata i nekoliko stotina pristalica vladajuće partije koji se nalaze ispred prostorija SNS-a.

Blokirana je glavna ulica u Vrbasu – Ulica maršala Tita.

Dio građana se okupio i ispred policijske stanice u Vrbasu, jer je tokom dana bilo više hapšenja u ovom vojvođanskom gradu.

Kako prenosi N1, uhapšeno je petoro Vrbašana koji su bili na građanskom protestu u utorak.

Demokratska stranka saopštila je da je u Vrbasu uhapšen njihov član Vukašin Vujičić, zbog „učešća na mirnom protestu“ u tom gradu.

Uhapšeni su oni koji su učestvovali na studentskom protestu u utorak, kada je došlo do nereda, nakon što su pristalice SNS-a gađale građane pirotehnikom, kamenicama i drugim predmetima.

Građani navode da su među pristalicama SNS-a i kriminalci iz Sombora.

Podsjetimo, u Vrbasu je u utorak došlo do direktnog okršaja između pristalica SNS-a i demonstranata, nakon što su okupljeni ispred prostorija SNS-a počeli da ispaljuju pirotehnička sredstva direktno u građane.

Tako je zabilježena i situacija u kojoj maskirani muškarac drži kutiju iz koje ispaljuje vatromete, a sve se to dešava dok pored njega stoji policija koja ne reaguje. Građani su gađani pirotehnikom, kamenicama, flašama, metalnim i drugim predmetima, a građani su im uzvraćali, prenosi Radio 021.