Protest u znaku borbe protiv zagađenja vazduha

BEOGRAD - Protest "1 od 5 miliona" održan je večeras 48. put u Beogradu, a tema je, prema riječima organizatora, bila "zagađenje - kako vazduha, tako i u kulturi".

Protest je počeo na Platou ispred Filozofskog fakulteta upozorenjem na zagađenje vazduha u Boru.

Učesnicima protesta obratli su se aktivistkinja iz Bora Irena Živković i student Moma Kovačević, nakon čega su se demonstranti uputili centralnim gradskim ulicama ka starom Savskom mostu, čije izmiještanje najavljuju gradske vlasti.

Živkovićeva je pozvala sve građane da 15. novembra dođu u Bor i podrže protest kojim se žitelji tog grada bore za čistisiji vazduh i zdravlje svoje djece.

Savski most je izabran za kraj večerašnjeg protesta kako bi učesnici protesta poslali poruku da neće dozvoliti da se "naruši njegovo postojanje, izgled i istorijska vrijednost".

Jedan od organizatora protesta Milorad Simović rekao je da građani neće dozvoliti "da se sruši most" koji su okupatori podigli za vrijeme Drugog svjetskog rata kao privremeno rješenje, a koji je kada su isti ti okupatori htjeli da ga uklone, učitelj Miladin Zarić deminirao, omogućivši tako da se formira Sremski front i da most koriste savezničke snage do kraja rata.

Učesnici protesta su na mostu upalili baklje i okačili veliki transparent na kojem je pisalo "bojkot".