Protesti i kontraskupovi širom Srbije: Demolirane prostorije SNS-a (FOTO, VIDEO)

Srbiju i večeras potresa talas protesta, a prema najnovijim informacijama prostorije Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu su demolirane.

Razbijena su stakla i vrata na prostorijama SNS na Bulevaru oslobođenja, te je provaljeno unutra. Prethodno, kamere kod prostorija SNS-a su isprskane sprejom.

Demonstranti iznose stolice, vodu i kartone jaja iz stranačkih prostorija. Zapaljen je reklamni transparent SNS-a. Demonstranti koji demoliraju prostorije SNS nose maske i marame preko lica.

Uniformisane policije kod prostorija SNS nema.

Na početku, prema prostorijama SNS-a letjele su kamenice i jaja.

Dok jedni tvrde da su sinoć i večeras na ulicama Srbije viđene „nasilne grupe koje žele da izazovu haos i ugroze državu“, drugi optužuju vlast i njene pristalice za brutalne napade na građane, policijsku pasivnost i zloupotrebu bezbjednosnih struktura.

Nakon žestokih sukoba u Novom Sadu u srijedu, protesti su se večeras proširili na više od trideset gradova, pod parolom „Večeras pucate po šavovima“.

Prema izvještajima sa terena, građani, studenti i različite grupe okupljaju se u Beogradu, Novom Sadu, Vrbasu, Kragujevcu i drugim mjestima, dok su istovremeno prisutne i kontragrupe pristalica Srpske napredne stranke (SNS). Na pojedinim lokacijama, posebno u Vrbasu i Beogradu, žandarmerija razdvaja okupljene kako bi spriječila direktne sukobe.

Novi Sad ponovo epicentar

U Novom Sadu, gdje su sinoć izbili najveći neredi, večerašnji protest je počeo ispred zgrade Bezbednosno-informativne agencije (BIA), u neposrednoj blizini sjedišta SNS-a na Bulevaru oslobođenja. Policija je postavila metalne ograde, a Bulevar je blokiran. Okupljeni građani prave buku, a među porukama dominira pitanje studenata: „Zar na našu decu?“.

Podsjetimo, u srijedu je došlo do sukoba ispred prostorija SNS-a u Stražilovskoj ulici, a zatim i na Bulevaru oslobođenja. Prema izjavama opozicionih izvora, iz pravca prostorija SNS-a na građane su bačena pirotehnička sredstva, nakon čega su uslijedili uzvratni napadi i uništavanje inventara. Na ulicama su viđene grupe batinaša sa letvama i palicama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tada povrijeđeno 60 ljudi.

Beograd – više žarišta okupljanja

U Beogradu se protestna okupljanja odvijaju na tri lokacije – ispred Generalštaba, na kružnom toku kod Opštine Novi Beograd i na Autokomandi. Na terenu su i pristalice SNS-a, koje, prema navodima pojedinih medija, provociraju građane laserima i verbalnim dobacivanjima.

„Momci u crnom“, grupa od oko dvadeset muškaraca odjevenih u crno, navodno su viđeni večeras u blizini RTS-a, a slične grupe ranije su dovođene u vezu sa incidentima na protestima.

Vrbas i Kragujevac pod mjerama obezbjeđenja

U Vrbasu, žandarmerija je formirala kordon između građana i pristalica SNS-a, dok je ranije tokom dana uhapšeno petoro građana zbog učešća u protestima od utorka. U Kragujevcu, studenti i građani okupili su se na Đačkom trgu, uz apel da na protest ne dolaze djeca i kućni ljubimci, radi bezbjednosti.

Vlast i opozicija u potpunom raskoraku

Vlast i opozicija iznose potpuno suprotne verzije događaja. Ministar odbrane Bratislav Gašić tvrdi da su „Kobre“ u Novom Sadu bile na službenom zadatku obezbjeđenja štićenog lica, te da su njihovi postupci „bili uzdržani i profesionalni“:

„Pripadnici jedinice 'Kobre' nisu čuvali prostorije SNS-a, nego osobu koja po zakonu ima pravo na njihovu fizičku zaštitu...“

Direktor Vojnobezbednosne agencije general-potpukovnik Đuro Jovanić izjavio je:

„Palicama, bakljama napadnuti su pripadnici Kobri koji su izvršavali svoje redovne zadatke... Povređeno je 7 pripadnika VS od kojih 4 teže.“

S druge strane, organizatori protesta i opozicioni lideri optužuju vlast za orkestriranje napada i korišćenje batinaških grupa. Na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se, kako tvrde demonstranti, vidi pasivnost policije dok pristalice SNS-a napadaju okupljene.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da su događaji od 13. i 14. avgusta kvalifikovani kao izvršenje više krivičnih djela, te da je naložena hitna identifikacija i procesuiranje svih učesnika nasilja.