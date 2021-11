Protesti u Hrvatskoj protiv obaveznih kovid propusnica

ZAGREB - Prvi protest protiv obaveznih kovid propusnica održan je jutros već u 6:30 pred zatvorom u Remetincu.

Ispred šoping-centra Avenue Mall u Novom Zagrebu stvorile su se velike gužve pred punktom za testiranje, javlja Media Servis.

Prvog dana uvođenja kovid propusnica za radnike u javnoj upravi provjeravale su se potvrde radnicima na ulazu u županiju i gradsku upravu.

Kako javlja Slobodna Dalmacija, i ispred Trgovačkog suda u Splitu okupilo se desetak radnika bez kovid propusnica odnosno negativnog testa na virus korona.

Gužva za testiranje u Novom Zagrebu ispred Avenue Malla @mediaservishr pic.twitter.com/prC8cS13gp — Media Servis (@mediaservishr) November 16, 2021

Tvrde da ne žele dati svoje zdrastvene podatke na uvid, smatraju da je to kršenje GDPR-a.

Tvrde da nisu nisu protiv vakcinacije ni testiranja, ali jesu protiv neovlaštenog baratanja njihovim podacima.

Protest protiv obaveznih kovid propusnica održava se jutros i u Splitu pred policijskom stanicom, javlja Dalmatinski portal. Okupilo se desetak demonstranata.

Danas se od jutra kontroliše imaju li radnici zagrebačkog Gradske uprave valjane kovid propusnice.

Obavezne kovid potvrde u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je od danas obavezna upotreba kovid potvrda u javnom i državnom sektoru, a za one koji nisu vakcinisani ili nisu preboljeli kovid uvodi se bezbjednosna mjera obaveznog testiranja.

Odluku o tome donio je Nacionalni štab civilne zaštite u petak s ciljem zaštite zdravstvenog sistema kako bi bio dostupan svim bolesnicima.

Od danas će prilikom dolaska na posao svi javni i državni zaposlenici, kao i oni u organima na lokalnom niovu morati predočiti digitalnu potvrdu EU.

Odluka se primjenjuje se i na pripadnike Oružanih snaga, kao i na radnike na aerodromima na području Hrvatske, prenose hrvatski mediji.

Obaveza da se predoči digitalna covid potvrde EU ili drugog odgovarajućeg dokaza o vakcinaciji, prebolovanom kovidu ili testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije.

Kontrola će se provoditi pomoću kovid go aplikacije prilikom ulaska u prostorije, a oni koji odbiju testiranje ili da pokažu potvrdu ne mogu ući u radni prostor. To znači da će kovid potvrda biti potrebna i za odlazak na šalter MUP-a po dokumente, poštu, kao i u neke banke (one koje su u vlasništvu države). Za apoteke neće biti potrebna.

Odluka se ne odnosi na studente, učenike, na mlađe od 16 godina, na osobe koje dovode djecu u ustanove ili prate osobu koja se ne može brinuti za sebe, za one koji idu podići digitalne potvrde, kao i na one kod kojih postoje kontraindikacije za vakcinaciju. Ne vrijedi ni za one koji idu u poštu preuzeti pošiljku koja može imati pravne posljedice.

Uvođenje kovid potvrda u državnom i javnom sektoru bilo je planirano juče, ali je odgođeno za jedan dan.