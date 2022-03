Protesti zbog poskupljenja u Albaniji; Vlada: Manje vozite automobile

TIRANA - Hiljade Albanaca izašli su na ulice glavnog grada Tirane zbog nedavnog povećanja cijena, dok im je vlada Edija Rame poručila da manje voze automobile.

Albanske vlasti za skok cijena okrivljuju rat u Ukrajini, a demonstranti su se okupili na glavnom trgu Skenderbeg, prije nego što su došli do kancelarije premijera Rame, noseći antivladine banere, prenio je AP.

Albanci protestuju četvrti dan sa namjerom da se izbore za smanjenje cijena goriva i pojedinih prehrambenih proizvoda.

Nakon što je gorivo poskupilo za 50 odsto prošle nedjelje, prije dva dana Ramina vlada je uvela kontrolu cijena na gorivo i apelovala na građane da manje koriste automobile.

