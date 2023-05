Protestni skup "Srbija protiv nasilja"

BEOGRAD - Protestni skup opozicije, "Srbija protiv nasilja", povodom masovnih ubistava u Srbiji, počeo je ispred Narodne skupštine, gdje su prvo pročitani zahtjevi opozicije, nakon čega je krenula šetnja do Vlade Srbije. Na skupu u Beogradu okupilo se više hiljada građana. Protestni skupovi održavaju se u nekoliko gradova u Srbiji.

Skup je organizovan bez govora i obraćanja, a na početku su pročitati zahtjevi organizatora za čije ispunjenje vlastima je dat rok do petka, 12. maja.

Organizatori su naveli i da se protestuje kako bi se izborili da se tragični događaji, „koji su u crno zavili društvo“ u Srbiji, nikada više ne dogode.

Nakon čitanja zahtjeva, povorka građana, u tišini, uputila se do zgrade Vlade Srbije.

Protest organizuju Demokratska stranka, Narodna stranka, Zeleno levi front – Ne davimo Beograd, stranka Zajedno, Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Sindikat Sloga i Pokret za preokret.

Nastavnica srpskog pročitala zahtjeve

Nastavnica srpskog Marina Vidojević pročitala je zahtjev. Kako je javila reporterka portala N1, dobila je aplauz kada je zatražena momentalna smjena svih članova REM-a, a još veći za ukidanje medija koji promovišu nasilje i nemoral. Najglasniji aplauz je bio za oduzimanje frekvencije TV Pinku i Happyju.

„Ko se od nas oseća da živi u sigurnoj zemlji? Niko. Zato i tražimo smjenu Gašića i Vulina. Ovdje niko nije bezbjedan“, rekao je glumac Sergej Trifunović za portal N1 na protestu “Srbija protiv nasilja”.

„Sigurno da neće ugasiti svoju najmoćniju mašineriju Pink, ali se nadam da će morati. Ona im treba da truju babe i dede. Ne vjerujem da će se to desiti, ali to ništa ne znači. Na nama je da budemo uporni i istrajni. I naravno da budemo brojni. Na ovo što nam se dogodilo, ovo je mali broj ljudi. Na ovoliku količinu tragedije“, kazao je Sergej Trifunović za portal N1.

O razlozima koji su doveli do ovakve tragedije, koji su mogli da se čuju od zvaničnika, Trifunović navodi da su to apsolutne gluposti, piše N1 Srbija.

„Slušam Milića, on ne umije da vodi istragu. On odaje stvari iz istrage koje policajac ne bi smio da iznosi, a on je načelnik. Neprofesionalno“, zaključuje Trifunović.