Prva ispovijest roditelja djevojčice ubijene u "Ribnikaru": Njena soba još miriše na nju (VIDEO)

BEOGRAD - Prošlo je tačno pet mjeseci od nezapamćenog zločina u kojem je u beogradskoj Osnovnoj školi ‘Vladislav Ribnikar‘ trinaestogodišnji K.K. hicima iz očevog vatrenog oružja ubio devetoro učenika i čuvara škole pritom teško ranivši nastavnicu i još petoro đaka.

O najstrašnijem danu u svom životu u emisiji Labirint HRT-a po prvi put su hrabro progovorili roditelji jedanaestogodišnje stradale djevojčice Ane Božović. Anin otac Ivan Božović prisjetio se tog jutra kada je po posljednji puta svoju djevojčicu zagrlio, poljubio i ispratio u školu.

Ana u suknji koju je kupila u Solunu i prsluku koji je obukla jer je on to tražio - to je posljednja njena slika koju pamti. Majka Ninela Radičević kaže kako roditelji misle kako je škola sigurno mjesto.

"Poslala sam dete u školu. I vi nekako uvek mislite da je škola sigurno mesto. Onog trenutka kada dete uđe u školu ti kažeš - dobro, sad je sigurno", govori majka.

No onda je stigao poziv. Otac ističe kako im je danas najveća utjeha što znaju da su svojoj Ani neprestano govorili koliko je vole i koliko im znači.

"To nam pruža utehu jer znamo da smo joj svaki dan iskazivali ljubav i podršku, čak i kad nas je zvala da joj donesemo novac za užinu", rekao je Ivan Božović.

A da je Ana stvarno bila posebna djevojčica svjedoče riječi njene majke, koja ističe kako je ona bila veselo i neopterećeno dijete koje je uvijek širilo sreću i ljubav prema drugima.

"Ona je tako unosila neku sreću, neku toplinu. Stalno je bila vesela, stalno se borila za neku pravdu, stalno je štitila slabije od sebe", kaže Ninela Radičević.

"Njena soba još je ostala ista, nismo ništa menjali, kad uđem, još sve miriši na nju", priča.

Na kraju svega ostaje pitanje - zašto se ova tragedija dogodila, kako se dogodila i kako je uopšte došlo do toga da dječak od 13 godina izvrši ovakvo masovno ubistvo. U potresnom istupu Anine je roditelje vodila samo jedna misao - da se to nikad nigdje više ne dogodi.