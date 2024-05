Prve presude u slučaju Ribnikar moguće već do kraja godine

BEOGRAD - Advokat Ognjen Božović, zastupnik porodica ubijenih učenika u Osnovnoj školi ''Vladislav Ribnikar'' u Beograd u izjavio je večeras da sudski postupci u vezi sa masovnim ubistvom u toj školi teku veoma efikasno i da se nada da će možda čak do kraja godine imati presude, posebno u parničnom postupku.

On je, naglasio, da presude, kakve god da budu, neće predstavljati zadovoljenje pravde.

Božović je na obilježavanju prve godišnjice masovnog ubistva u OŠ ''Vladislav Ribnikar'' u okviru posebnog programa “Buđenje”, rekao i da nije siguran da će se dobiti odgovore na pitanja koja muče gradjane u vezi sa tragedijom.

"Nadam se da hoćemo, mi ćemo dati sve od sebe da shvatimo zašto, ali na kraju dana mislim da se to neće, nažalost, završiti nekim pravičnim zadovoljenjem. Kako god da se to bude presudilo, kako god da se na kraju dana ti učesnici svi budu tamo držali, jednostavno gubitak je toliko ogroman i nepravda je toliko velika da nisam siguran da bilo šta može to da ispravi", poručio je Božović, a prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.