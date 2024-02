Prvi intervju Turudića nakon što je izabran za šefa DORH-a: Milanović je sramota ove države

Ivan Turudić, dosadašnji sudija Visokog krivičnog suda koga je većina danas u Saboru izglasala za novog glavnog državnog odvjetnika, u prvom intervjuu nakon glasanja kazao je da "ima svoj cilj".

"Imam svoj cilj, očekivao sam da će biti ovakvih prizemnih napada. Napada se moja obitelj. Objavljuje se niz gadosti. Ispod pojasa je, ali očekivano", rekao je Turudić nakon što je u saboru potvrđen za šefa DORH-a.

"On je naša sramota, on je sramota cijele države. On je predsjednik. Koji je sadržaj njegovih izjava. To je pljuvačina najgore vrste. To je jezik koji truje Hrvatsku, koji truje mlade. Više nema sablazni kad notorni Milanović izađe s tim riječima. Naravno da ga ne poštujem. Jednog dana će implodirati u svom zlu i bijesu", rekao je on.

Dodao je da je "uvjeren da mu vjeruje puno ljudi".

"Dobivam dnevno potvrde da mi vjeruje puno ljudi", kazao je.

Tvrdi da nije lagao na saborskom odboru na pitanja Sandre Benčić iz Možemo.

"Kako ne bi sumnjao ako navodno postoji 300.000 poruka. To su fotošopovi. U porukama nema ništa kompromitirujuće", rekao je, a za Jutarnji je rekao da je tabloidni, tračerski list.

"Zašto bi ja govorio o svojim privatnim porukama?", dodao je Turudić.

Govoreći o Josipi Pleslić, bivšoj Rimac istakao je da se sa njom "nije čuo godinama".

Na pitanje o tome zašto se naveče vozio gradom sa Zdravkom Mamićem rekao je: "To je bilo ljetno vrijeme, 9 navečer, nije bilo kasno. On je došao pred moju kuću, to je osvjetljeno mjesto. Bio sam doma, zato je došao, što se radi u 9 navečer. Ja nisam čovjek da sam mu mogao reći 'neću se vidjeti s tobom'".

Kazao je da mu je u jednom trenutku ipak rekao da nije pametno da se viđaju.

Zadnji put mu je Mamić, rekao je, 2016. bio na sahrani majke, ali i kasnije su se viđali kad bi Turudić došao na utakmicu reprezentacije.

"Ali tamo je bilo 20 sudaca", dodao je.

Priznao mu je da mu je i Mamić nakon bijega u BiH slao poruke u kojima mu čestita Božić i Uskrs.

"Ima ljudi koji ne žele da ja dođem na čelo DORH-a, razne interesne skupine. Ima ljudi kojima neće biti dobro, misle da im neće biti dobro. Sigurno da im nije drago da ja dođem", rekao je i dodao da se "DORH se ne smije petljati u političke procese.

"U DORH-u ne smiju. Rekao sam da ću biti neovisan, da nećemo nikome pakirati, ali nikoga ni protežirati", kazao je.

Podsjetimo, Turudić je došao na prijedlog premijera Andreja Plenkovića, a prethodnih dana bio je u centru velikog skandala zbog poruka koje je razmijenjivao sa bivšom gradonačelnicom Knina Josipom Rimac, kojoj se sudi za korupciju. Poruke je prvi u subotu objavio "Jutarnji list". Turudić je izabran sa 78 glasova za, 60 protiv i dva suzdržana glasa.

