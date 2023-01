Psihijatar javno upozorio na drogu u policiji, pa pozvan u Tužilaštvo

ZAGREB - Zagrebački psihijatar Slavko Sakoman pozvan je na informativni razgovor u Državno tužilaštvo, zbog izjave da ima saznanja o policajcima koji su izašli na intervenciju, gdje su, kako kaže, "počastili" prisutne kokainom, a svemu je, navodno, svedočio sin jednog visokog funkcionera, koji navodno nije konzumirao narkotik.

Na to je burno reagovao Sindikat policije.

"Očekujem da će me puno više pitati nego što ću reći. Juče sam za N1 rekao tu priču, nije fokus na mojim motivima. Žao mi je tih mladih ljudi koji će možda imati neke poteškoće. U fokusu je naprosto ukazivanje na istinu koja se tiče građana Hrvatske", rekao je Sakoman za zagrebačku N1 tv.

On kaže da je s tim u vezi uputio dva pisma premijeru Andreju Plenkoviću, ministru policije Davoru Božinoviću i direktoru policije, gdje im kao stručnjak kaže šta je to što se događa u Hrvatskoj od 2015. do danas.

"Mi se pretvaramo u kokoko-državu, državu korupcije, kokaina i kocke. Zašto nisu pokrenute saborske rasprave o tome, zašto moje kolege psihijatri nisu ni riječ rekli o tom problemu…", upitao je Sakoman.

On kaže da je pitanje samo da li je iskaz majke dječaka koji je navučen godinama na kokain, koja je dilerima platila hiljade evra.

"Konačno i on sam mi je to rekao", naveo je Sakoman.

On kaže da ne zna da li je naštetio ugledu policije ako se situacija koja ne bi smjela da se dogoditi naprosto dogodi.

"Ja ne mogu negirati mogućnost da je duboka istina drugačija. Ali jedan spontani iskaz majke koja je pala na 50 kila jer joj je sin recidivirao…", priča psihijatar, koji na pitanje da li je pokušao službenim kanalima da prijavi te policijske službenike, kaže:

"Da sam to učinio samo tako, diskretno, pojeo vuk magare. Procijenio sam da je javni interes toliki da sam to odlučio da podijelim na televiziji".

Dodao je da će ova situacija možda pomoći i tim zaposlenima u policiji.

"Žao mi je što su spomenuli sina jednog funkcionera. Možda bi njegova situacija ili situacija njegovog oca bila lošija da nisam ništa rekao".

Ovaj poznati psihijatar, prenosi portal N1, kaže da zloupotreba kokaina u vojsci i policiji nisu više izolovani incident.

Ističe da izuzetno cijeni policiju i da želi da im pomogne. Smatra da je njegova dužnost da reaguje, ne želeći da komentariše zbog čega je reakcija Tužilaštva bila tako promptna.

"Droga je enormna, kad bi policija zaplenila samo deset posto, rekao bih da dobro rade posao", govori Sakoman o količini droge koja se nalazi u Hrvatskoj.

On smatra da policija ne plijeni dovoljno droge, ali da čuje kako se droga prenosi iz jednog grada u drugi i da praćenje više nije moguće jer se ne radi o heroinu.

"Heroinski zavisnik se morao javiti na liječenje, ne možeš finansirati drogu ili se ubije ili se liječi. Tačno to pokazuje kakav je rad policije na lokalnom nivou", kaže psihijatar.

Ističe da većina zaposlenih u policiji želi da radi, ali da bi oni radili, njihovi šefovi moraju to da dozvole, da podstiču i motivišu, što, kako ističe, oni ne rade.

"Organizovani kriminal po svojoj naravi je sprega kriminalaca i sistema koji im daje podršku. Ni karteli u Meksiku ne bi dilovali da nije čak i glavni šef policije dio tog lanca…", precizirao je Sakoman.