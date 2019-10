Pucao na sina jer je spavao s maćehom, osuđen na četiri i po godine

"Vjerujem da vam je drago što ga niste ubili. Vjerujem da ste ljuti, povrijeđeni i revoltirani onim što vam je napravio no svoju ljutnju ste morali riješiti na drugi način", rekla je sudija Županijskog suda u Zagrebu Maja Štampar Stipić Arsenu Dediću (46) i nepravosnažno ga osudila na 4,5 godine zatvora.

Prema optužnici Dedić je 30. decembra prošle godine, nakon što je saznao da su njegov sin (19) i Dedićeva vanbračna supruga (33) imali seksualne odnose, nazvao sina, a potom ga u automobilu pištoljem udario u glavu te mu cijev prislonio na tijelo i povikao "Ubit ću te!".

Ali sin mu je na vrijeme skrenuo ruku pa je ispaljeni metak probio zadnje staklo automobila. U naguravanju je još jednom opalio ali sin je savladao Dedića, koji ga je grizao po rukama, i natjerao da isprazni pištolj.

"Držao sam ga kako bih ga spriječio da uperi pištolj u mene. U tom bijesu me izgrizao po podlaktici. Uspio sam pobjeći, a on je pucao u zrak. Do napada nisam znao da uopće ima pištolj. Nitko od nas nije znao da je naoružan", ispričao je mladić nakon napada za portal "24sata.hr".

Istrčao je iz BMW-a, a Dedić je ponovo napunio pištolj.

"Niste ga ubili jer je puno brži od vas i već je bio na većoj udaljenosti. Kad ste vidjeli da ga ne možete ubiti ispalili ste tri metka u zrak ugrozivši život prolaznice", rekla je sudija obrazlažući nepravosnažnu presudu.

Za pokušaj ubistva Dedić je dobio tri godine zatvora, za ugrožavanje života pucanjem u vazduh 10 mjeseci, a opozvana mu je i uslovna kazna od godinu dana za prevaru.

Naime, 2017. godine je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora s uslovnim rokom od četiri godine. Kako je nakon godinu dana počinio novo nedjelo opozvana je uslovna kazna te je Dedić osuđen na jedinstvenu kaznu, koja je uvijek manja od zbira pojedinačnih, na 4,5 godine zatvora. Pored toga mora da plati 100.574 kune troškova suđenja. Nakon presude, na koju se može žaliti, vratili su ga u istražni zatvor.

