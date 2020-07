Pupovac: Antifašizam skrajnut od raspada SFRJ

SRB - Dan ustanka naroda Hrvatske u Drugom svjetskom ratu obilježen je u Srbu gdje je istaknuta potreba da se današnje generacije prisjećaju ovakih istorijskih događaja, jer je antifašizam skrajnut od raspada SFRJ.

Predsjednik Savjeta Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac rekao je Srni da je ovo dan kada su ljudi sa područja jugoistočne Like ustali protiv ustaškog režima i okupatorske vlasti i spojili to sa najvišim vrijednostima moderne evropske i svjetske politike – a to su vrijednosti slobode, bratstva i jednakosti.

"Danas smo se prisjetili tih vrijednosti, te još jednom naglasili da ih treba čuvati i braniti na današnjem prostoru bivše Jugoslavije, ali i Evrope", rekao je Pupovac.

On je izrazio žaljenje jer današnje generacije ne obraćaju pažnju na ovakve istorijske događaje na način na koji bi trebalo.

"Od raspada zajedničke države antifašizam je skrajnut, a velika slobodarska antifašistička pobjeda u Jugoslaviji i Evropi je nešto što je iz različitih razloga osporavano", rekao je Pupovac.

On smatra da se zbog toga stvara konfuzija kod mnogih ljudi, posebno mladih, kojima nedostaje orijentir za bolju budućnost, uzajamno poštovanje naroda i slobodarske ideje, koje je potrebno razvijati.

"Tako da se u Srbu ne sjećamo samo velike herojske tradicije, nego istovremeno ističemo neophodnost da antifašizam i ideja slobode, bratstva i jednakosti bude obnovljena na prostoru Hrvatske i bivše Jugoslavije, te da se ojača i na prostoru cijele Evrope", rekao je Pupovac.

Obilježavanje Dana ustanka naroda Hrvatske u Drugom svjetskom ratu organizovalo je Srpsko narodno vijeće u saradnji sa Savezom antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.