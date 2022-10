Pupovac: Ćirilica je sastavni dio života i tradicije ljudi u Vukovaru

ZAGREB - Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac istakao je da je ćirilica sastavni dio života i tradicije ljudi u Vukovaru i da tu činjenicu treba poštivati.

Pupovac je, komentarišući činjenicu da je srpska nacionalna manjina prema novom popisu u Hrvatskoj pala ispod jedne trećine i prema tome više ne ostvaruje pravo na ravnopravnu službenu upotrebu svog jezika i pisma, rekao da je to pravo stečeno i da se ne dovodi u pitanje.

"Pravo na ćirilično pismo tu i na drugim mjestima je stečeno pravo i stečena prava po ustavnom zakonu i međunarodnim odredbama se ne dovode u pitanje. Ćirilično pismo je velika civilizacijska tekovina slovenskih naroda", dodao je Pupovac, koji je i lider Samostalne demokratske srpske stranke.

Prema njegovim riječima, stanje se normalizuje kada se ljudi međusobno priznaju, prepoznaju i priznaju međusobne razlike.

"Ako ljudi misle da su Hrvatskoj glavni problem Srbi, a nemali broj ljudi misli da je to tako, uključujući i one u Vukovaru koji su vodili svoju političku kampanju na tome, i ako misle da će prestati iseljavanje iz Vukovara i Slavonije time što neće biti ćirilice - alal im vjera, ali ja ne vidim i ne vjeruem da je to tako", rekao je Pupovac za N1.

On je ukazao na to da je u Srbiji sada veća afirmaciju prava i participacija hrvatskog naroda, dok to istovremeno u Hrvatskoj nije slučaj.

"Prvi put od raspada zajedničke zemlje predstavnik hrvatskog naroda postaje član srpske Vlade", dodao je Pupovac.