Pupovac: Hrvatska postaje faktor nestabilnosti u regionu

SARAJEVO - Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac upozorio je povodom najnovijih napada na građane srpske nacionalnosti na kninskom području, da situacija u Hrvatskoj u pogledu međuetničke tolerancije nije dobra i da Zagreb postaje faktor nestabilnosti u regionu.

On je ukazao da je u proteklih dva ili tri mjeseca povećan broj vrlo ozbiljnih nasilnih radnji prema ljudima, njihovoj imovini i etničkoj pripadnosti, i to je, nažalost, ono što Hrvatsku izdvaja od ostataka prostora bivše Jugoslavije i gdje "preuzima vrlo neslavnu zastavu".

"U pogledu stanja mira, bezbjednosti, poštivanja Ustava i zakona, te međunarodnih ugovora koje je Hrvatska potpisala, poštivanja povelja međunarodnih organizacija čija je članica, od UN, NATO-a, Savjeta Evrope i EU, situacija u Hrvatskoj nije dobra", dodaje lider SDSS-a za "Radiosarajevo.ba".

Prema njegovim riječima, situacija u toj zemlji se pogoršava od 2014. naovamo, iako je dolaskom aktuelnog premijera Hrvatske Andreja Plenkovića na vlast to bilo zaustavljeno, ali se onda, nakon kratkog vremena, ponovo obnovilo i sada iznova kulminira.

Pupovac smatra da to u svakom slučaju jeste manifestacija netolerancije, što je tijesno povezano sa istorijskim revizionizmom koji se u Hrvatskoj ogleda u tome da se pokušava rehabilitovati ustaški pokret i ustanoviti ga u novom evropskom kontekstu, u novoj evropskoj Hrvatskoj.

On kaže da u tome značajnu ulogu imaju pojedini članovi episkopata lokalne Katoličke crkve i klera uopšte, pojedine veteranske organizacije, političke stranke i nevladine organizacije koje su nastale uz tijesnu povezanost sa ovom crkvom.

"Ta vrsta istorijskog revizionizma u kojem se u evropskom kontekstu želi rehabilitovati ustaštvo, a optužiti sve druge: Jugoslaviju, socijalistički poredak, komunistički pokret, druge narode na prostoru bivše Jugoslavije, to jeste Srbe i ostale, to je nešto što je matrica po kojoj se to odvija u Hrvatskoj", rekao je Pupovac.

On kaže da Hrvatska postaje faktor nestabilnosti i produbljivanja nepovjerenja na prostorima bivše Jugoslavije i da predstavlja svojevrsnu "crnu ovcu" za međuetničke odnose na ovim prostorima.

"Nažalost, aktuelna kampanja za predsjedničke izbore pokazuje da se većina kandidata ili dobar dio natječe u tome ko će se više dodvoriti toj vrsti političke filozofije koju sam oslikao kao istorijski revizionizam, rehabilitaciju ustaškog pokreta", rekao je Pupovac.

Predsjednik SDSS-a ukazao je da borba za ove vrijednosti može ostati dugo prisutna u hrvatskom društvu.

Pupovac podsjeća da je doprinio tome da Hrvatska bude priznata kod ključnih međunarodnih institucija i asocijacija, da može biti prihvaćena i priznata, a ona to povjerenje vrlo brzo troši.