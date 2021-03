Pupovac: Milanović koristi jezik ekstremne desnice

ZAGREB - Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac optužio je danas hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da koristi jezik ekstremne desnice i da u mandatu njegove vlade ništa nije urađeno za Srbe u Hrvatskoj.

On kaže da je Milanović prekršio Ustav, jer je nastojao da utiče na njega i poslanika romske nacionalne manjine u Saboru Veljka Kajtazi u vezi sa izborom Zlate Đurđević za predsjednika Vrhovnog suda.

Pupovac je na konferenciji za novinare u Zagrebu, koju je sazvao nakon što ga je Milanović juče nazvao "prljavim", poručio da je hrvatski predsjednik krenuo sa politikom nametanja.

"Milanović je odabrao jezik koji je nalik na jezik 'Hrvatskog tjednika'. Jezik psovke, uvrede, omalovažavanja...To je jezik koji je takav da bi djecu trebalo sklanjati od televizije da ga ne slušaju", kaže Pupovac.

On ističe da je to samo proizvođenje haosa i da ne zna zašto to hrvatski predsjednik radi.

Povodom optužbi Milanovića da nije ništa uradio za Srbe, Pupovac je rekao da u mandatu Milanovićeve vlade nisu uspjeli na struju spojiti nijednu kuću.

"Čuo sam obećanja, ali nijedno rješenje. Kod njegovih ministra sam čekao i šest mjeseci. Onda bih pitao Milanovića i rekao da ne mogu do ministra, a on bi me pitao zašto neće da me prime. Toliko o brizi o jadnim Srbima njega i njegove vlade. Toliko o poštivanju glasova koje dobija od Srba", rekao je Pupovac.

Povodom optužbi Milanovića da je "čaršijski lopov koji dijeli pomoć čaršijskog ološa", Pupovac je rekao da on ne zna kako se skuplja pomoć za ljude pogođene zemljotresom na Baniji i od koga je ta pomoć dobijena.

"Ne zna koja je to muka skupiti milione kuna za kontejnere, za čizme, hranu, sapun da ne bi bili prljavi", rekao je Pupovac.

Prije konferencije za novinare Pupovac je na svom Facebooku objavio niz uvredljivih poruka koje je dobio od Milanovića.

Milanović u jednoj od poruka koju je "Vocapom" poslao Pupovcu navodi da će srpski narod "procvasti u Hrvatskoj kada ga se otarasi".