Pupovac: Milošević ide u Knin da bi stavio krst na mržnju

DVOR - Predstavnik Srba u Hrvatskoj Boris Milošević ne ide u Knin na obilježavanje 25. godišnjice operacije "Oluja" da bi slavio, već da bi stavio "krst na mržnju", rekao je danas Tanjugu predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i ističe da bi Miloševićev odlazak u Knin trebalo da doprinese da se svi suoče s patnjom i stradanjem onih drugih.

Pupovac, koji je u Dvoru na Uni u Hrvatskoj prisusustvovao obilježavanju godišnjice progona i stradanja Srba tokom i poslije "Oluje", kaže da bi odluka Borisa Miloševića trebalo da doprinese i da svi oni koji su počinili zločine nad srpskim narodom odgovaraju za to što su počinili.

"To je bila teška odluka, da predstavnik srpskog naroda ode na 25. godišnjicu 'Oluje'. Da stavi krst na mržnju među Hrvatima i Srbija, koji se odašilju sa mjesta stradanja i mjesta obilježavanja, koju ljudi osjećaju zbog svojih patnji i stradanja i zbog politika koje to koriste", pojasnio je Pupovac.

Kako kaže, Milošević odlazi u Knin da bi se udario temelj okretanju ratne stranice prema stranici mira, koja, prema njegovoj ocjeni, u Hrvatskoj pa i u odnosima i komunikaciji između Srbije i Hrvatske nikako da dobije "punu i trajnu priliku".

Milošević ide u Knin i da bi, konačno, svaka žrtva, hrvatska ili srpska, svako progonstvo i izbjeglištvo bilo priznato i poštovano, istakao je Pupovac.

"Predstavnik SDSS-a i našeg naroda u Hrvatskoj ne ide tamo da bi slavio i to treba da razumije svako, sa hrvatske i srpske strane. S druge strane, ne ide tamo da bi uradio bilo šta što bi spriječilo da se svako sa svoje strane suoči s čim treba da se suoči, s patnjom, progonom i stradanjem drugih. U ovom slučaju Hrvatska treba osvestiti stradanje i patnje Srba", naglasio je Pupovac.

On je napomenio da je odlazak u Knin na obilježavanje "Oluje" žrtva Borisa Miloševića.

"Kada se to postigne, kao što se ovih dana vidi da se to gradi i kao što se danas ovdje u Dvoru vidjelo da se to gradi, onda će ljudi koji su danas gnjevni, koji kunu, shvatiti da je to urađeno zato da oni konačno osjete da je neko požalio za njihovim patnjama i da je neko spreman da se suoči s odgovornošću za njihovo stradanje", rekao je Pupovac.

Upitan da li će ta žrtva Miloševića doprinijeti da zločini nad Srbima budu kažnjeni, Pupovac odgovara da je to, takođe, jedna od stvari kojoj treba da doprinese odlazak predstavnika Srba u Knin.

Podsjeća da su rijetki zločini nad Srbima koji su kažnjeni, dok su mnogi Srbi kažnjeni za zločine koji su počinjeni nad Hrvatima i poručuje da se to mora promijeniti, jer je neprihvatljivo da se samo Srbi kažnjavaju.

Zato predstavnici Srba očekuju da, osim žaljenja, krene sankcionisanje onih koji su počinili zločine.

"Zato nam je neophodna saradnja Hrvatske i Srbije, da obnove ono što su prestale da rade 2011. godine, a što otežava život ljudi u Hrvatskoj i odnose dvije zemlje", dodao je Pupovac.

Kako kaže, osim gesta kojim se iskazuje poštovanje žrtava i to, kažnjavanje za počinjene zločine nad Srbima, bio je sastavni dio razgovora koje su vodili predstavnici Srba, postavivši to pitanje kao vazno za uspostavljanje povjerenja i obnovu mira.

Na pitanje kako će Srbi iz Hrvatske biti predstavljeni u Rači, gdje će Srbija i RS zajedno obilježiti godišnjicu stradanja u "Oluji", Pupovac je rekao da će, u dogovoru s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, tu biti djeca iz kolone, koja su prije 25 godina prešla u toj koloni u Srbiju, a onda su se nakon nekoliko godina, u želji i čežnji za zavičajem, vratili i počeli da obnavljaju svoj i život svog naroda u Hrvatskoj.

U Rači će, navodi, biti četvoro mladih, među kojima je jedna poslanica u Saboru, a drugi su predsjednici opština ili zamjenici predsjednika opština u kojima Srbi imaju relativnu većinu ili je u njima najveći broj Srba koji žive u Hrvatskoj.

Upitan da li bi i predstavnik hrvatskog naroda u Srbiji da prisustvuje obilježavanju u Rači, Pupovac odgovara da ne bi nikome želio da stavlja teret koji mu ne pripada, kao što ni sam ne voli da se Srbima u Hrvatskoj stavlja teret koji im ne pripada, ali naglašava da bi predstavnik službene Hrvatske u Srbiji svakako trebalo da prisustvuje tom obilježavanju.

Ali, za to je neophodno stvarati pretpostavke, ukazuje Pupovac i dodaje da je zato neophodno da obilježavanje stradanja budu "nižeg tona", sa više uvažavanja prema drugoj strani, jer svaki povišen ton smanjuje mogućnost da druga strana bolje razumije šta je neki čovjek prošao.

"Nadamo se da će u nekoj budućnosti, u sljedećim koracima, i to biti normalno", podvukao je Pupovac.

Na pitanje kakav prijem u Kninu očekuje za Miloševića, kaže da će njemu svakako biti veoma teško i da je to za njega najveći izazov.

"Ko će sve biti po ulicama i kakvi će ljudi biti tamo... To je drugo pitanje, za druge institucije. Vjerujem da Milošević u protokolarnom dijelu, u kojem će boraviti, neće imati teškoće, a šta će biti na drugim mjestima i kakva će se znamjenja vidjeti koja će baciti sjenu na njegov gest i na naše namjere, to je pitanje za druge institucije, ako ih bude", rekao je Pupovac.

Na konstataciju da je Andrej Plenković bio premijer i u prethodne četiri godine, te zašto je ovo tek sada moguće, Pupovac kaže da nije samo po srijedi 25 godina od "Oluje", već činjenica da su se u Hrvatskoj stekli politički uslovi da se napravi iskorak u ovakve razgovore sa Srbima i o budućim odnosima sa Srbijom.

Predsjednik Savjeta SNV-a Milorad Pupovac poručio je da se treba osvijestiti da su ljudi napadani i ubijani i poslije operacije "Oluja", a njihova sela paljena.

"Dok su ratna stradanja Hrvata priznata i ozvaničena u komemoracijama, a i progonstvo završili povratkom, a mnogi odgovorni Srbi za počinjene zločine nad njima kažnjeni, to se ne može reći za ratna stradanja i progonstvo Srba. Ratni zločini nad Srbima rijetko su kažnjeni posebno u 'Oluji' i nakon nje... Mislimo da je vrijeme da se nakon 25 godina to treba osvijetliti i osvijestiti zašto se to dogodilo i kolika je šteta ne samo za Srbe u Hrvatskoj, već samu Hrvatsku. Mislimo da je nužno da se prema Srbima treba zaustaviti širenje akata mržnje i nasilja i početi graditi društvo u toleranciji i poštovanju različitosti", naglašeno je u izjavi sećanja SNV-a.