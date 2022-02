Pupovac: Milošević stavio mandat na raspolaganje, to je moralan čovjek

ZAGREB - SDSS-ov potpredsjednik Vlade Hrvatske Boris Milošević jedno je od imena koje se spominje u velikoj aferi zbog koje je uapšen Darko Horvat.

Njegov stranački šef Milorad Pupovac komentarisao optužbe.

"Milošević ima naše povjerenje, on je čovjek od povjerenja. On je čovjek iznimnih moralnih kvaliteta, častan čovjek", rekao je Pupovac i dodao da je "mandat stavio na raspolaganje predsjedniku vlade".

"On je mandat stavio na raspolaganje zbog moralnog osjećaja, moralnog stava. Predsjednik vlade i on sam procjenjuju što je politički najbolje", rekao je Pupovac.

"Nema nikakvih dilema što ćemo napraviti u ime vlade i čestitosti. Ali nećemo dopustiti da časni ljudi poput Miloševića budu blaćeni", rekao je Pupovac i dodao je da to "kaže jer kao njegov dugogodišnji saradnik zna o kakvom čovjeku je riječ"

"On je zadnji čovjek koji bi sebe ili drugog doveo u nedjelo. Važno je da to kažem svugdje. Milošević je radio stvari u skladu s ovlastima i mandatom, nije poticao na nedjelo, nema interesne povezanosti, on te ljude ne poznaje", kaže Pupovac.

"O tome kako stoje stvari s popisima, tko je imao uvid u popise koje su komisije radile, trebalo je ljude upućivati, govoriti im da se mogu javiti, sve je to trebalo raditi. To su radili ljudi na terenu, ne Milošević. On nije odgovoran ni za kakav popis. On je imao zadaću da učini da ljudi koji dobivaju sredstva za obrte, da oni budu iz svih djelova Hrvatske, ne samo nekih. Da budu zastupljeni svi pripadnici nacionalih manjina, a da pripadnici najbrojnije manjine ne budu zastupljeni", rekao je Pupovac.

Na pitanje da li je Milošević predao listu firmi, pupovac je odgovori da je "on je radio na tome da pripadnici srpske zajednice budu ravnomjerno zastupljeni".

Upitan je još jednom: Je li Milošević predao listu s 15-ak firmi koja bi trebala dobiti sredstva.

"On je radio s punim povjerenjem koji smo mu dali, radio je autonomno. Kako je on komunicirao s ministatstvom, on zna bolje od mene", rekao je Pupovac i dodao da je "ustavnovljeno da je velik broj prijava, malo sredstava".

"Postoji opasnost da se našteti programu, da oni koji najviše trebaju sredstva, da najmanje dobiju. Mi smo trebali vidjeti kako tu opasnost otkloniti", rekao je Pupovac.

"Koliko znam, on nije pozvan u USKOK. Komuniciramo, on treba našu podršku. On nije čovjek koji je navikao na tu vrstu statusa, on je posvećen teškim političkim pitanjima u ovoj zemlji. Sasvim sigurno da neće biti sam, da ćemo neovisno o tome kroz što prolazi, biti uz njega. On se priprema za sve što je pred njim, sasvim je sigurno, ne samo da se čujemo, veoma smo blisko s njim", rekao je Pupovac.

On je govorio i o sastanku sa Horvatom.

"Što se tiče sastanka s Horvatom, on se održao. To je bilo na početku, taj program je trebalo ustanoviti, uvesti u ministarstvo, interes za taj program je bio nizak, jedino kod nas je bio visok. Tu je bio i Milošević, tada je bilo riječi samo o tome kako osigurati sredstva, kako je moguće osigurati više sredstava", rekao je Pupovac i dodao da je ostalo "stvar oko organiziranja, na tom sastanku nije bilo riječi".

"To je jedan od redovnih sastanaka koje zastupnici mogu imati s ministrima, pa tako i Horvatom. Nije bilo nikakve potrebe za verifikacijom tablica, to je bila stvar procjene što i koliko je potrebno napraviti. Taj dio stvari mi nismo mogli kontrolirati, to je stvar povjerenstva unutar ministarstava. Mi smo mogli pratiti hoće li to Povjerenstvo slijediti pravila programa", rekao je Pupovac i zaključio da "tu treba tražiti osnove mojeg i Miloševićevog mandata".

