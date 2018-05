Pupovac: Ne dozvoliti gajenje ustaškog mita u Blajburgu

ZAGREB - Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac izjavio je da se niko ne može protiviti komemoraciji žrtvama u Blajburgu, ali da ona mora biti razdvojena od slavljenja ustaškog režima, ideologije i njihovih zločina.

"Ne smije se više dozvoliti stvaranje i gajenje ustaškog mita u Blajburgu", rekao je Pupovac za današnje "Večernje novosti".

On je rekao da je Evropa napravila prvi korak, ali da to nije dovoljno, a da će "hrvatska država tek kada žaljenje za žrtvama razdvoji od veličanja ustaštva pokazati da joj je zaista stalo do njene antifašističke tradicije".

Odgovarajući na pitanje da li očekuje dalje zaoštravanje odnosa Srbije i Hrvatske, Pupovac je naveo da srpsko-hrvatski odnosi ne mogu imati dobru perspektivu ako dvije države ne budu znale kako da se nose sa zločinima iz devedesetih godina prošlog vijeka i strahotama iz Drugog svjetskog rata.

"Bićemo žrtve ratnih prilika i povod za zabrinutost Evrope i međunarodne zajednice. Nismo daleko od toga da se začuju zvona za uzbunu", smatra Pupovac.

Povodom odluke Hrvatske da ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu zabrani ulazak u zemlju, Pupovac je rekao da smatra da politike dvije zemlje ne bi trebalo da se završavaju takvim odlukama.

"Kada je riječ o Jasenovcu i stradanju u Drugom svjetskom ratu, o tome mora da se razgovara. Jasenovac se pretvara u ozbiljan predmet sukobljavanja, kao krajem osamdesetih i početkom devedesetih, a to se nije dobro završilo po ovdašnje Srbe", napominje Pupovac.

On je naglasio da se međunarodne varnice odražavaju na život Srba u Hrvatskoj tako što se stvara prostor za ekstremizam i ugrožava se osjećaj slobode i sigurnosti.

"Ako nema dijaloga i saradnje mnogi ljudi trpe, jer se ne rješavaju pitanja izbjeglih i povratnika, koja se tiču pravne sigurnosti, imovine, finansija, penzija", kaže Pupovac.

Pupovac je ocijenio da će biti potrebni mjeseci da bude obnovljen dijalog Srbije i Hrvatske, pri čemu u Beogradu postoji jedinstven stav o politici, dok u Zagrebu "nije baš tako".