Pupovac: Neću se izviniti

ZAGREB - Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S), Milorad Pupovac izjavio je danas da se neće odazvati "pozivu" da se izvini zbog svojih izjava o navodnom upoređivanju današnje Hrvatske i ustaške NDH.

Na dugo očekivanoj konferenciji za novinare, Pupovac je podsjetio da je on u Hrvatskoj, u kojoj živi, bio nazivan raznim imenima i raznim kvalifikacijama i da ni od koga nije tražio izvinjenje.

"Ja nisam četnik, ali od onih koji misle da jesam ili kažu da jesam nikada neću tražiti izvinjenje. Onima koji me svrstavaju u zločince i ubice, reći ću da nisam i nikada od njih neću tražiti izvinjenje, onima koji me svrstavaju u tajne saradnike srpskih vlasti, stavljajući me u rizike, što je više od ugleda, ali i rejtinga u javnosti, nikada neću tražiti izvinjenje", rekao je Pupovac.

Takođe je rekao da niko od njega ne treba da traži da ne poistovećuje demokratsku današnju Hrvatsku s NDH i njenom zločinačkom ideologijom, jer, ističe, zna tu razliku.

Predsednik SDS S je novinarima rekao da ta stranka još nije donijela odluku o tome da li će napustiti ili ostati u vladajućoj koaliciji, te da će o toj temi biti reči na današnjim stranačkim organima, kao i tokom narednih dana u razgovoru sa koalicionim partnerima.

Podsjetivši na svoje obraćanje novinarima 23. avgusta, na kojoj su govorili njegove kolege i on povodom serije napada na pripadnike srpske zajednice, Pupovac je rekao da je mnogima zasmetala njegova briga zbog nastavka rasta mržnje prema Srbima u Hrvatskoj.

Mnogima je, kazao je, posebno zasmetala njegova bojazan da je rast te mržnje takav da današnju Hrvatsku može dovesti u stanje mržnje koja je karakteristična samo za razdoblje kvislinške NDH.

Iako se, kako je rekao, reakcije na takvu njegovu izjavu i dalje ne stišavaju, Pupovac je rekao da je nakon svega "veoma ohrabren tim reakcijama".

"Moje su brige i bojazni danas manje, nego prije više od dvije sedmice, jer nikad dosad toliko uticajnih glasova nije osudilo vezu današnje Hrvatske s tadašnjom NDH i bez obzira na razlike koje su proizveli odjeci želim da razumem da su odraz dubokog moralnog osećaja da današnja Hrvatska ne bi trebalo da ima nikakve veze s mržnjom, a tamo gdje ih ima, da bi te veze trebalo u potpunosti ukinuti", rekao je Pupovac.

Stoga je Pupovac pozvao da svi zajednički u Hrvatskoj uklone ustašku oznaku - slovo U - ispisanu na fasadama i na saobraćajnim znakovima.

"Pozivam da odore s ustaškim uzvikom ZDS odložimo, a njegovo uzvikivanje sankcionišemo. Pozivam da prestanemo biti slepi i gluvi na poruke poput 'Ubij Srbina', nezavisno od karaktera poruke", naveo je Pupovac.

Pozvao je i da se prestane sa revizijom istorije koja će ići, kako je rekao Pupovac, dotle da će se pripadnicima kvislinške države odavati počasti, a strašnim žrtvama koncentracionih logora poput Jasenovca osporavati njihovo stradanje zbog navodnog manjka forenzike.

"Otklonićemo i izvore nasilja prema Srbima i drugima, zbog kojih smo, slijedeći isti moralni osjećaj, morali da reagujemo na način kako smo i reagovali na konferenciji 23. avgusta. Niko od mene ne treba da traži da ne poistovjećujem demokratsku današnju Hrvatsku s NDH i njenom zločinačkom ideologijom, jer ja jako dobro znam tu razliku. I ne samo da je znam, ja tu razliku živim i za nju i zbog nje 30 godina politički djelujem u Hrvatskoj, isto onako kako su to činili oni najbolji predstavnici Srba u Hrvatskoj, svakako bolji od mene, a živjeli su prije mene", rekao je Pupovac.

Pupovac je rekao i da se od njega može tražiti da se distancira od osuda NDH i vidljivih pokušaja obnove ili relativizacije ideologije ustaštva u današnjem hrvatskom društvu, ali niko, poručio je, ne treba očekivati da ću to učiniti.

Rekao je i da u ovoj vladi i parlamentu ima potencijala, ne malog, te da je uvjeren i da ima spremnosti za tu vrstu saradnje i čvrstog djelovanja protiv netolerancije, nasilja i ekstremnog revizionizma koji danas toliko i tako nepotrebno opterećuje hrvatsko društvo.