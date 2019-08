Pupovac: Neki žele da protjeraju i ono malo Srba iz Hrvatske

ZAGREB - Poslanik Samostalne demokratske Srpske stranke u hrvatskom Saboru Milorad Pupovac izjavio je danas da neki u Hrvatskoj žele da protjeraju i ono malo Srba koji su ostali, te da neki i sa oltara šalju poruke mržnje.

"Ponovno se tuče u otvorenoj atmosferi mržnje i otvorenom lovu prema onima koji zvuče kao Srbi, bilo zbog govora, navijanja ili političkih stavova, kao što će i nakon ove konferencije za novinare biti govora mržnje i poziva na nasilje", rekao je Pupovac.

Na konferenciji za novinare povodom učestalih napada na Srbe širom Hrvatske, Pupovac je istakao da se obilno krše zakoni veličanjem ustaškog režima u javnom prostoru, prenosi portal "Indeks".

"Ispred Srpskog narodnog vijeća se vrijeđa, prijeti i uzvikuje `Za dom spremni`, to im je normalno. Za Srbe to nije normalno i nikada neće biti normalno. Mi se na veličanje ustaštva nikada nećemo naviknuti. Za nas `Za dom spremni` nikada ne može biti prihvaćeno i nema značenje osim onoga u NDH. Ako toga ima u Domovinskom ratu onda je to problem Domovinskog rata, ako toga ima na komemoracijama onda je to direktno povezivanje s ustaškim režimom to problem komemoracija", rekao je Pupovac.

On se osvrnuo i na emisiju na Vinkovačkoj televiziji u kojoj je izrečeno da bi Pupovcu "jednom za svagda trebalo začepiti usta".

"Dok imam fizičke snage i mentalne sposobnosti ne postoji niko ko će mi začepiti usta. Ako su neki spremni za dom, onda sam ja spreman i za to. To poručujem onima koji mi upućuju prijetnje na moj mejl, fakultetski mejl. Ti ljudi progone ljude koji ničim ne pokazuju nelojalnost hrvatskom ustavu. Ima li nekoga da to čuje", upitao je Pupovac, koji je i poslanik SDSS-a u Saboru Hrvatske.

Prema njegovim riječima, Hrvatska gubi kredite dobijene ulaskom u Evropsku uniju i NATO.

"Svakoga dana gubi vrijednosti na kojima se zasnivaju te organizacije, a to su vrijednosti antifašizma", rekao je Pupovac, navodeći da će se povodom napada na Srbe obratiti tim i još nekim institucijama.

Poslanik SDSS-a u Saboru Hrvatske Dragana Jeckov takođe je osudila napade na Srbe, ističući da je riječ o zločinu iz mržnje. "Oni koji to rade ne vole Hrvatsku", ocijenila je ona.

Petoro Srba, među kojima i devetogodišnje dijete, povrijeđeno je kada je grupa maskiranih napadača upala u kafić u opštini Biskupija kod Knina gdje su gosti u utorak, 20. avgusta, gledali fudbalski meč između beogradske "Crvene zvezde" i švajcarskog "Jang bojsa".

Isto veče u Đevrskama kod Kistanja nekoliko lica ušlo je u kafić i počelo provocirati goste koji su gledali utakmicu, a vlasnik objekta rekao je da je riječ uglavnom o provokacijama na nacionalnoj osnovi.

Srpski povratnik napadnut je istog dana verbalno, a potom i fizički u okolini Rijeke.