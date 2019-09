Pupovac: Nisam četnik i ubica, niti tajni saradnik srpskih vlasti

ZAGREB - Predsjednik SDSS i saborski zastupnik Milorad Pupovac obratio se javnosti, nakon oštrih reakcija na njegove izjave nakon napada na Srbe u Hrvatskoj.

On je pročitao izjavu u kojoj je naveo da je od 23. avgusta, kad je bila posljednja konferencija za novinare povodom serija napada na Srbe, do danas mnogima zasmetala njegova briga zbog porasta mržnje prema Srbima u Hrvatskoj.

"Nekima je posebno zasmetala moja bojazan da to današnju Hrvatsku može dovesti u stanje mržnje karakteristične za razdoblje kvislinške NDH. Reakcije se ne stišavaju. Izašao sam pred vas i javost da bih rekao da sam ohrabren tim reakcijama, a moje su brige i bojazni danas manje nego prije dvije sedmice jer nikad više nije bilo osuda i odmicanje današnje Hrvatske od NDH", izjavio je Pupovac i dodao:

"Vjerujem da svi misle da današnja Hrvatska ne bi smjela imati veze s ideologijom mržnje i nasilja, a tamo gdje ih ima trebalo bi ih iskorijeniti, kazao je on i pozvao sve u Hrvatskoj da zajedno uklone sva ustaška slova sa saobraćajnim znakovima, kao i da se pospreme sve odore 'Za dom spremni', kao i da se kazni uzvikivanje 'Za dom spremni.'"

Ipak, kada su ga novinari upitali da li će se izviniti zbog izjava koje je dao a koje su izazvale brojne reakcije, rekao je da je i on sam nazivan raznim imenima, poput toga da je četnik ili ubica i da od njih niikada neće tražiti izvinjenje.

"Ja nisam četnik, ali od onih koji misle da jesam ili kažu da jesam nikada neću tražiti izvinjenje. Onima koji me svrstavaju u zločince i ubice, reći ću da nisam i nikada od njih neću tražiti izvinjenje, onima koji me svrstavaju u tajne saradnike srpskih vlasti, stavljajući me u rizike, što je više od ugleda, ali i rejtinga u javnosti, nikada neću tražiti izvinjenje", rekao je Pupovac, prenosi B92.

Istakao je da je to dio političke borbe kroz koju, kako je rekao, mora proći. Predsjednik SDSS je novinarima rekao da ta stranka još nije donijela odluka o tome da li će napustiti vlast ili ostati u vladajućoj koaliciji, te da će o toj temi biti riječi na današnjim zasjedanjima stranačkih organa, kao i tokom narednih dana u razgovoru sa koalicionim partnerima.