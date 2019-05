Pupovac: Nismo dobacili do cilja, ali nismo ni podbacili

ZAGREB - Nastavićemo to što smo započeli da bismo širili prostor slobode i kod svakog našeg aktuealnog i potencijalnog birača stvorili potpuni osjećaj sigurnosti, izjavio je danas lider Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac.

On je dodao da njegova stranka istovremeno želi da širi svoja savezništva sa biračima svih nacionalnosti i sa strankama koje su joj bliske.

SDSS nije uspjela da osvoji mandat u Evropskom parlamentu, ali je u stranci nepodijeljeno mišljenje da je ostvaren odličan rezultat, prenosi portal Novosti i dodaje da je više od 28.000 glasova politički kapital na koji u budućnosti treba računati, pogotovo ako se zna da je rezultat mogao biti i bolji da je u Srbiji bilo više biračkih mjesta.

"Mislim da možemo biti zadovoljni ukupnim učinkom na ovim evropskim izborima. Nismo dobacili do onoga što nam je bio krajnji cilj, ali isto tako, nismo ni podbacili. Postigli smo ono što gotovo nitko nije očekivao do razvoja naše kampanje i ono što je najvažnije, pokazali smo da smo stranka koja je do sada potcjenjivana, a ovaj rezultat pokazuje da su iza nas ostale brojne liste koje su procjenjivane kao mnogo uspješnije od SDSS", kazao je Pupovac.

Ono što je najvažnije, prema njegovoj ocjeni, je što se ovim rezultatom SDSS samostalno pozicionirao kao treća politička lijevo-liberalna opcija u Hrvatskoj.

"Rezultat je mogao biti bolji da nije bilo opstrukcija na biračkim mjestima u inostranstvu, odnosno da nije bilo očigledne diskriminacije i neuvažavanja naših argumenata u Državnom izbornom povjerenstvu, kada smo uočili tu diskriminaciju prije izbora", naveo je Pupovac.

Kandidat SDSS za poslanika u Evropskom parlamentu, profesor na Fakultetu političkih nauka Dejan Jović naglasio je da su kampanja i njen rezultat pokazali da ta stranka i njeni zastupnici imaju legitimitet u hrvatskoj politici.

Jović smatra da je kampanja koja je vođena imala pozitivan efekt, posebno kada se uzme u obzir njen emancipatorski karakter.

On je ocijenio da je ta kampanja pokazala sasvim novi tip političke pozicije i ambicije srpske zajednice u Hrvatskoj.

Jović je istakao da je skoro 30.000 glasova respektabilan rezultat, posebno kada se uporedi s drugim parlamentarnim strankama, kao što su HNS i HSLS, uključujući nove političke grupacije poput Starta i Nova ljevice.

"Mislim da je najvažniji dugoročni efekti tog rezultata u tome što sada niko ne može da osporava legitimitet srpskih poslanika u Saboru, jer je očigledno da i bez posebne manjinske kvote i izborne jedinice SDSS može da dobije 30.000 glasova, što je više nego što je Milorad Pupovac dobio na prošlim evropskim izborima i više nego što srpski zastupnici dobiju na parlamentarnim izborima", rekao je Jović.