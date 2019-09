Pupovac: Ohrabrujuće reakcije na poređenje Hrvatske sa NDH

ZAGREB - Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke /SDSS/ Milorad Pupovac izjavio je da su reakcije velikog broja važnih ljudi na njegovo poređenje današnje Hrvatske sa Nezavisnom državom Hrvatskom /NDH/ za njega ohrabrujuće i podsticajne.

On je rekao da to misli ozbiljno i da nimalo nije sarkastičan i ironičan.

"Nezavisno od toga kakve su orijentacije ti mogući glasovi, mislim da je to stvar unutrašnjeg moralnog osjećaja kod ljudi koji ne žele da se povezuju sa takvim istorijskim zlom i teretom", rekao je Pupovac za Hrvatski radio.

On kaže da je paralelu današnje Hrvatske sa NDH napravio iz straha da se ideologija mržnje i nasilja ne proširi do te mjere da današnja evropska Hrvatska ne počinje nalikovati na zločinačku kvislinšku tvorevinu NDH.

"Ekstremni desničarski politički pokreti i glasovi u Hrvatskoj toliko jačaju da su proteklih godina doveli do toga da se više ne zna šta je dopušteno, a šta nije, šta je u skladu sa zakonom, a šta ne. Nastoje do kraja da relativiziju sistem vrijednosti koji se znao od njenih početaka, ali posebno od 1996, 2000, 2003. pa sve negdje do 2013. i 2014", rekao je Pupovac.

Upitan da li će koalicija sa HDZ-om ostati u trenutnom sastavu, Pupovac je rekao da zemlju i svaku vladajuću politiku treba sačuvati i spasiti od rizika ekstremno desnih politika koje se u Hrvatskoj nastoje grupisati na različite načine.