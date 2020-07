Pupovac: Ostavite Miloševića da radi svoj posao

ZAGREB - Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac zamolio je danas poslanike u hrvatskom parlamentu, koji su, kako je rekao, u jednom trenutku posrnuli, da Borisa Miloševića kojeg su manjine kandidovale za potpredsjednika nove vlade ostave na miru.

Pupovac je obraćajući se poslanicima podsjetio da mu nije prvi put da je za saborskom govornicom i da vrlo dobro zna gdje se nalazi.

"Mnogi sa kojima sam sarađivao u ovoj zemlji znaju da znam, a i oni izvan ove zemlje sa kojima sam sarađivaju znaju da znam", rekao je Pupovac.

Onima koji to ne znaju, dodao je, staviće na konto da još uvijek ne znaju, ali da će naučiti.

To, istakao je, važi i za budućeg potpredsjednika vlade naconalnih manjina Borisa Miloševića.

"On zna gdje sjedi. Ono što možda drugi ne znaju, reći ću samo nešto. Iza Borisa Miloševića nisu ostale nikakve zastare, niti poslovne niti ratne, ništa od toga. Ništa što je zakon sankcionisao, a neki drugi zakon poslije toga abolirao, iza Miloševića nije ostalo", rekao je Pupovac.

Istakao je da zato moli da tog mladog čovjeka oni koji su u jednom trenutku posrnuli u životu, ostave na miru da svoj posao radi po svojoj savesti.

Takvima je poručio da se pobrinu za sebe i svoju savjest.

"Svako onaj koji nas ovjde želi učiti ratnom patriotizmu, ako zaboravi ustavni patriotizam, zaboravio je temelj svake, pa i ove zemlje. Ja sam u svojih sedam mandata to naučio. One koji dolaze sa mnom učim to kao prvu lekciju", naglasio je Pupovac i rekao da se nadao da nakon 30 godina neće morati da govori o tome.

Prozvao je Milana Vrkljana, poslanika iz Domovinskog pokreta.

"Vi o odluci Ustavnog suda govorite kao piljarica na Dolcu. To je kao da piljarica govori o hipofizi. U narodu širite defetizam i neistine…", rekao je Pupovac.

Zamislite, dodao je, da vama neko govori gdje vam je mjesto.

"Jer imate zastaru", rekao je Pupovac na sjednici parlamenta na kojoj će se glasati o novoj hrvatskoj vladi.

Poslanici iz redova Domovinskog pokreta pjevača Miroslava Škore protestovali su što će nova vlada biti izabrana glasovima nacionalnih manjina.

"Nemamo ništa protiv nijedne manjine, tu smo liberalniji od drugih, ali hrvatska vlada ne bi smjela da bude izabrana njihovim glasovima", rekako je prethodno poslanik Domovinskog pokreta dr Milan Vrkljan.

Poslanici krajnje desnice Karolini Vidović Krišto zasmetala je saradnja HDZ-a i SDSS-a, pa je izbor predstavnika nacionalnih manjina nazvala protivustavnim.